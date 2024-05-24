Из картофеля можно готовить не только пюре, зразы и запеканки, но и сытные деруны с мясным фаршем и сыром. Для яркого и пикантного вкуса добавьте чеснок и зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с мясным фаршем и сыром.

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Ингредиенты:

картофель

мука

фарш

лук

сметана

яйца

соль, перец

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, добавьте яйца, муку, сметану, специи и перемешайте.

2. Выложите ложкой смесь на горячую сковороду, выложите сверху фарш и сыр, сверху еще ложку картофельной смеси.

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

Подавайте со сметаной!

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