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Вкуснее, чем деруны: тертые пляцки с фаршем и сыром
Из картофеля можно готовить не только пюре, зразы и запеканки, но и сытные деруны с мясным фаршем и сыром. Для яркого и пикантного вкуса добавьте чеснок и зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с мясным фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- картофель
- мука
- фарш
- лук
- сметана
- яйца
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, добавьте яйца, муку, сметану, специи и перемешайте.
2. Выложите ложкой смесь на горячую сковороду, выложите сверху фарш и сыр, сверху еще ложку картофельной смеси.
3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
Подавайте со сметаной!
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