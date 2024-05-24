Вкуснее, чем деруны: тертые пляцки с фаршем и сыром

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем деруны: тертые пляцки с фаршем и сыром

Из картофеля можно готовить не только пюре, зразы и запеканки, но и сытные деруны с мясным фаршем и сыром. Для яркого и пикантного вкуса добавьте чеснок и зелень. 

Что приготовить из картофеля

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с мясным фаршем и сыром. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • картофель
  • мука
  • фарш
  • лук
  • сметана
  • яйца
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, добавьте яйца, муку, сметану, специи и перемешайте.

Основа для блюда

2. Выложите ложкой смесь на горячую сковороду, выложите сверху фарш и сыр, сверху еще ложку картофельной смеси.

Приготовление дерунов

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

Сколько жарить блюдо

Подавайте со сметаной!

Готовое блюдо

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