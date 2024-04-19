Сельдь – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, намазок. К тому же она хорошо сочетается со всеми продуктами, особенно со свеклой, луком, сыром, майонезом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, с морковью и плавленным сыром.

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Ингредиенты:

1 большая морковь вареная

2 плавленых сырка

1 сельдь

150 г масла

Способ приготовления:

1. Почистите сельдь, сделайте филе без косточек.

2. Все взбейте блендером или пропустите через мясорубку и намажьте на багет.

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