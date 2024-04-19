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Вкуснее, чем форшмак: элементарная закуска из сельди с плавленным сыром
Сельдь – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, намазок. К тому же она хорошо сочетается со всеми продуктами, особенно со свеклой, луком, сыром, майонезом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, с морковью и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- 1 большая морковь вареная
- 2 плавленых сырка
- 1 сельдь
- 150 г масла
Способ приготовления:
1. Почистите сельдь, сделайте филе без косточек.
2. Все взбейте блендером или пропустите через мясорубку и намажьте на багет.
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