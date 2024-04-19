Вкуснее, чем форшмак: элементарная закуска из сельди с плавленным сыром

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкуснее, чем форшмак: элементарная закуска из сельди с плавленным сыром

Сельдь – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, намазок. К тому же она хорошо сочетается со всеми продуктами, особенно со свеклой, луком, сыром, майонезом. 

Свежая соленая сельдь

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, с морковью и плавленным сыром. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • 1 большая морковь вареная
  • 2 плавленых сырка
  • 1 сельдь
  • 150 г масла

Способ приготовления: 

1. Почистите сельдь, сделайте филе без косточек.

Основа для намазки

2. Все взбейте блендером или пропустите через мясорубку и намажьте на багет.

Готовое блюдо

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