Отличная альтернатива голубцов – вкусные, сытные гречаники, которые будут намного легче, чем голубцы. Для приготовления вам понадобится всего несколько ингредиентов, главный из которых – гречка и мясо.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных гречаников, которые готовятся с мясом и специями.

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Ингредиенты:

гречка сухая – 150 г

лук (большой) – 1 шт.

мясо – 1 кг

яйца – 2 шт.

масло – для жарки

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

мука – для обкатки

Для заливки:

томатный соус – 1 ст.

лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Гречку помойте и отварите в подсоленной воде до готовности, остудите.

2. Луковицу мелко порежьте и поджарьте до мягкости на небольшом количестве растительного масла.

3. Мясо пропустите в мясорубке.

4. Взбейте яйца, добавьте фарш, жареный лук, специи и тщательно перемешайте. В конце добавьте сваренную гречку, еще раз перемешайте.

5. Руками сформируйте котлеты.

6. На сковороде разогрейте немного растительного масла. Сформированные котлеты панируйте слегка в муке и обжарьте с двух сторон до золотистости. После выложите гречаники в форму для запекания, сверху выложите жареный лук и залейте томатной пастой из водой. Готовьте в духовке при 200 С, 40-50 минут.

Подавайте гречаники с зеленью!

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