Вкуснее, чем голубцы и котлеты: сытные гречаники с мясом для обеда
Отличная альтернатива голубцов – вкусные, сытные гречаники, которые будут намного легче, чем голубцы. Для приготовления вам понадобится всего несколько ингредиентов, главный из которых – гречка и мясо.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных гречаников, которые готовятся с мясом и специями.
Ингредиенты:
- гречка сухая – 150 г
- лук (большой) – 1 шт.
- мясо – 1 кг
- яйца – 2 шт.
- масло – для жарки
- специи: соль, перец, любимые – по вкусу
- мука – для обкатки
Для заливки:
- томатный соус – 1 ст.
- лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Гречку помойте и отварите в подсоленной воде до готовности, остудите.
2. Луковицу мелко порежьте и поджарьте до мягкости на небольшом количестве растительного масла.
3. Мясо пропустите в мясорубке.
4. Взбейте яйца, добавьте фарш, жареный лук, специи и тщательно перемешайте. В конце добавьте сваренную гречку, еще раз перемешайте.
5. Руками сформируйте котлеты.
6. На сковороде разогрейте немного растительного масла. Сформированные котлеты панируйте слегка в муке и обжарьте с двух сторон до золотистости. После выложите гречаники в форму для запекания, сверху выложите жареный лук и залейте томатной пастой из водой. Готовьте в духовке при 200 С, 40-50 минут.
Подавайте гречаники с зеленью!
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