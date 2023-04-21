Вкуснее, чем голубцы и котлеты: сытные гречаники с мясом для обеда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт гречаников

Отличная альтернатива голубцов – вкусные, сытные гречаники, которые будут намного легче, чем голубцы. Для приготовления вам понадобится всего несколько ингредиентов, главный из которых – гречка и мясо. 

Домашние гречаники

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных гречаников, которые готовятся с мясом и специями. 

Рецепт гречаников
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Ингредиенты:

  • гречка сухая – 150 г
  • лук (большой) – 1 шт.
  • мясо – 1 кг
  • яйца – 2 шт.
  • масло – для жарки
  • специи: соль, перец, любимые – по вкусу
  • мука – для обкатки

Для заливки:

  • томатный соус – 1 ст.
  • лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Гречку помойте и отварите в подсоленной воде до готовности, остудите.

Ингредиенты для блюда

2. Луковицу мелко порежьте и поджарьте до мягкости на небольшом количестве растительного масла.

Жареный лук

3. Мясо пропустите в мясорубке.

Готовый фарш

4. Взбейте яйца, добавьте фарш, жареный лук, специи и тщательно перемешайте. В конце добавьте сваренную гречку,  еще раз перемешайте. 

Как правильно готовить гречаники

5. Руками сформируйте котлеты. 

Основа для блюда

6. На сковороде разогрейте немного растительного масла. Сформированные котлеты панируйте слегка в муке и обжарьте с двух сторон до золотистости. После выложите гречаники в форму для запекания, сверху выложите жареный лук и залейте томатной пастой из водой. Готовьте в духовке при 200 С, 40-50 минут. 

Сколько готовить гречаники

Подавайте гречаники с зеленью! 

Готовое блюдо

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