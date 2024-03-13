Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо, но не хотите тратить время на приготовление голубцов, отличной альтернативой будут мясные тефтели.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных мясных тефтелей с луком и рисом.

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Ингредиенты:

300 г куриного+300 г говядины

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

отварной рис – 300 г

специи

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте отваренный предварительно рис, яйцо, натертый лук, специи и хорошо перемешайте.

2. Сформируйте тефтели и обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистости, переложите в форму для запекания и полейте соусом из сметаны 100 г.+томатная паста 2 ст.л.+мука 1 ст.л+вода 300 мл.+копченая паприка.

3. Готовьте в духовке при температуре 180 градусов 20-30 минут.

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