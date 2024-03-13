Вкуснее, чем голубцы: сочные мясные тефтели с рисом для ужина
Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо, но не хотите тратить время на приготовление голубцов, отличной альтернативой будут мясные тефтели.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных мясных тефтелей с луком и рисом.
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Ингредиенты:
- 300 г куриного+300 г говядины
- яйцо – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- отварной рис – 300 г
- специи
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте отваренный предварительно рис, яйцо, натертый лук, специи и хорошо перемешайте.
2. Сформируйте тефтели и обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистости, переложите в форму для запекания и полейте соусом из сметаны 100 г.+томатная паста 2 ст.л.+мука 1 ст.л+вода 300 мл.+копченая паприка.
3. Готовьте в духовке при температуре 180 градусов 20-30 минут.
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