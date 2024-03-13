Вкуснее, чем голубцы: сочные мясные тефтели с рисом для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
69
Вкуснее, чем голубцы: сочные мясные тефтели с рисом для ужина

Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо, но не хотите тратить время на приготовление голубцов, отличной альтернативой будут мясные тефтели. 

Вкусные тефтели

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных мясных тефтелей с луком и рисом. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты: 

  • 300 г куриного+300 г говядины
  • яйцо – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • отварной рис – 300 г
  • специи

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавьте отваренный предварительно рис, яйцо, натертый лук, специи и хорошо перемешайте.

Основа для тефтелей

2. Сформируйте тефтели и обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистости, переложите в форму для запекания и полейте соусом из сметаны 100 г.+томатная паста 2 ст.л.+мука 1 ст.л+вода 300 мл.+копченая паприка. 

Приготовление тефтелей с соусом

3. Готовьте в духовке при температуре 180 градусов 20-30 минут.

Готовые тефтели с зеленью

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты