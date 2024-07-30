Вкуснее, чем горячие бутерброды: ленивая "пицца" на батоне для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Для перекуса лучше всего готовить быстрые и сытные блюда, например, горячие бутерброды, закуски из лаваша, а также ленивую пиццы без теста.

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Горячие бутерброды для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы на батоне, которая готовится с сыром и колбасой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • батон
  • кетчуп
  • сыр "Моцарелла" 
  • колбаса 

Способ приготовления: 

1. Порежьте батон, выложите на противень.

Приготовление пиццы

2. Колбасу порежьте кубиком, сыр натрите, добавьте кетчуп и перемешайте.

Из чего приготовить пиццу без теста

3. Выложите начинку на хлеб, и выпекайте в духовке при 200 С до румяного цвета.

Готовая пицца

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