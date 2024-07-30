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Вкуснее, чем горячие бутерброды: ленивая "пицца" на батоне для перекуса
Для перекуса лучше всего готовить быстрые и сытные блюда, например, горячие бутерброды, закуски из лаваша, а также ленивую пиццы без теста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы на батоне, которая готовится с сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- батон
- кетчуп
- сыр "Моцарелла"
- колбаса
Способ приготовления:
1. Порежьте батон, выложите на противень.
2. Колбасу порежьте кубиком, сыр натрите, добавьте кетчуп и перемешайте.
3. Выложите начинку на хлеб, и выпекайте в духовке при 200 С до румяного цвета.
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