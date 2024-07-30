Для перекуса лучше всего готовить быстрые и сытные блюда, например, горячие бутерброды, закуски из лаваша, а также ленивую пиццы без теста.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы на батоне, которая готовится с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

батон

кетчуп

сыр "Моцарелла"

колбаса

Способ приготовления:

1. Порежьте батон, выложите на противень.

2. Колбасу порежьте кубиком, сыр натрите, добавьте кетчуп и перемешайте.

3. Выложите начинку на хлеб, и выпекайте в духовке при 200 С до румяного цвета.

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