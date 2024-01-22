Вкуснее, чем горячие бутерброды: тосты с колбасой, сыром и паприкой для перекуса за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Вкусные тосты

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, возьмите для этого тостовый хлеб, сыр, колбасу и приготовьте тосты. Вы потратите всего 10 минут и получите при этом очень вкусное блюдо.

Что приготовить из сыра и колбасы для перекуса

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом сытных тостов с сыром, колбасой, паприкой, которые будут идеальным вариантом быстрого перекуса.

Рецепт перекуса
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Ингредиенты:

  • Тостовый хлеб
  • Сыр
  • Колбаса
  • Растопленное сливочное масло – 1 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 60 мл
  • Паприка
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с молоком и специями.

Яичная смесь

2. Хлеб разрежьте пополам, выложите сыр, колбасу, накройте вторым куском хлеба.

Приготовление тостов

3. Обмокните тост в яичную смесь, обжарьте на сковороде.

Приготовление тостов

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