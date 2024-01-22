Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, возьмите для этого тостовый хлеб, сыр, колбасу и приготовьте тосты. Вы потратите всего 10 минут и получите при этом очень вкусное блюдо.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом сытных тостов с сыром, колбасой, паприкой, которые будут идеальным вариантом быстрого перекуса.

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Ингредиенты:

Тостовый хлеб

Сыр

Колбаса

Растопленное сливочное масло – 1 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 60 мл

Паприка

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с молоком и специями.

2. Хлеб разрежьте пополам, выложите сыр, колбасу, накройте вторым куском хлеба.

3. Обмокните тост в яичную смесь, обжарьте на сковороде.

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