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Вкуснее, чем горячие бутерброды: тосты с колбасой, сыром и паприкой для перекуса за 5 минут
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, возьмите для этого тостовый хлеб, сыр, колбасу и приготовьте тосты. Вы потратите всего 10 минут и получите при этом очень вкусное блюдо.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом сытных тостов с сыром, колбасой, паприкой, которые будут идеальным вариантом быстрого перекуса.
Ингредиенты:
- Тостовый хлеб
- Сыр
- Колбаса
- Растопленное сливочное масло – 1 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 60 мл
- Паприка
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте яйцо с молоком и специями.
2. Хлеб разрежьте пополам, выложите сыр, колбасу, накройте вторым куском хлеба.
3. Обмокните тост в яичную смесь, обжарьте на сковороде.
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