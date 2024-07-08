Из кабачков можно приготовить не только рагу и салат, но и очень вкусные намазки. Для пикантности добавьте всего лишь чеснок, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной кабачковой намазки с плавленным сыром.

Ингредиенты:

500 г кабачку(2 небольших)

1,5 лук

1-2 моркови

2 зубчика чеснока

1 плавленый сырок

1 ст.л. измельченного укропа

соль, масло, перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Лук, чеснок, кабачок нарезаем, морковь натрите на терке.

2. В кастрюле с толстым дном поджарьте до прозрачности на растительном масле лук, добавьте морковь, тушите 5 минут, добавляем кабачок, чеснок, тушим под крышкой 15 минут. Добавляем соль, перец, сухой чеснок, снимаем с огня и охлаждаем.

3. Нарезаем укроп и добавляем в охлажденное рагу в чаше блендера с сыром и нарезанным укропом, взбиваем блендером до однородности.

На сковороде до золотистости поджарьте брускетты с 2-х сторон и подавайте с намазкой!

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