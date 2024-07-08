Вкуснее, чем икра: кабачковая намазка с плавленным сыром за 10 минут
Из кабачков можно приготовить не только рагу и салат, но и очень вкусные намазки. Для пикантности добавьте всего лишь чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной кабачковой намазки с плавленным сыром.
Ингредиенты:
- 500 г кабачку(2 небольших)
- 1,5 лук
- 1-2 моркови
- 2 зубчика чеснока
- 1 плавленый сырок
- 1 ст.л. измельченного укропа
- соль, масло, перец, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Лук, чеснок, кабачок нарезаем, морковь натрите на терке.
2. В кастрюле с толстым дном поджарьте до прозрачности на растительном масле лук, добавьте морковь, тушите 5 минут, добавляем кабачок, чеснок, тушим под крышкой 15 минут. Добавляем соль, перец, сухой чеснок, снимаем с огня и охлаждаем.
3. Нарезаем укроп и добавляем в охлажденное рагу в чаше блендера с сыром и нарезанным укропом, взбиваем блендером до однородности.
На сковороде до золотистости поджарьте брускетты с 2-х сторон и подавайте с намазкой!
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