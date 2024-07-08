Вкуснее, чем икра: кабачковая намазка с плавленным сыром за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
192
Вкуснее, чем икра: кабачковая намазка с плавленным сыром за 10 минут

Из кабачков можно приготовить не только рагу и салат, но и очень вкусные намазки. Для пикантности добавьте всего лишь чеснок, специи. 

Видео дня
Вкусная намазка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной кабачковой намазки с плавленным сыром. 

Рецепт намзки

Ингредиенты:

  • 500 г кабачку(2 небольших)
  • 1,5 лук
  • 1-2 моркови
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 плавленый сырок
  • 1 ст.л. измельченного укропа
  • соль, масло, перец, сухой чеснок

Способ приготовления: 

1. Лук, чеснок, кабачок нарезаем, морковь натрите на терке.

Ингредиенты для блюда

2. В кастрюле с толстым дном поджарьте до прозрачности на растительном масле лук, добавьте морковь, тушите 5 минут, добавляем кабачок, чеснок, тушим под крышкой 15 минут. Добавляем соль, перец, сухой чеснок, снимаем с огня и охлаждаем.

Кабачок для намазки

3. Нарезаем укроп и добавляем в охлажденное рагу в чаше блендера с сыром и нарезанным укропом, взбиваем блендером до однородности.

Приготовление намазки

На сковороде до золотистости поджарьте брускетты с 2-х сторон и подавайте с намазкой!

Готовая намазка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты