Намазки можно готовить из любого сыра, творога, а также сырых и тушеных сезонных овощей. Для более яркого вкуса лучше добавить чеснок, специи, перец чили.

Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из баклажанов и сладкого запеченного перца, с чесноком и сыром.

Ингредиенты:

баклажаны

перец

чеснок

укроп

сыр Филадельфия

соль, перец

Способ приготовления:

1. Запеките овощи в равных пропорциях в духовке при температуре 220С 30-40 минут.

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2. Очистите от кожуры, нарежьте кубиками (не очень мелко), добавьте чеснок, зелень, соль, перец, сыр и все тщательно перемешайте.

Намазка очень вкусной будет в сочетании с черным зерновым хлебом!

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