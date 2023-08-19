Вкуснее, чем икра: нежная намазка из баклажанов с запеченным сладким перцем и сыром

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем икра: нежная намазка из баклажанов с запеченным сладким перцем и сыром

Намазки можно готовить из любого сыра, творога, а также сырых и тушеных сезонных овощей. Для более яркого вкуса лучше добавить чеснок, специи, перец чили. 

Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из баклажанов и сладкого запеченного перца, с чесноком и сыром. 

Рецепт намазки

Ингредиенты: 

  • баклажаны 
  • перец
  • чеснок
  • укроп
  • сыр Филадельфия
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Запеките овощи в равных пропорциях в духовке при температуре 220С 30-40 минут.

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Запеченные овощи

2. Очистите от кожуры, нарежьте кубиками (не очень мелко), добавьте чеснок, зелень, соль, перец, сыр и все тщательно перемешайте. 

Приготовление намазки

Намазка очень вкусной будет в сочетании с черным зерновым хлебом! 

Готовая намазка

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