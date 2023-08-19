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Вкуснее, чем икра: нежная намазка из баклажанов с запеченным сладким перцем и сыром
Намазки можно готовить из любого сыра, творога, а также сырых и тушеных сезонных овощей. Для более яркого вкуса лучше добавить чеснок, специи, перец чили.
Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из баклажанов и сладкого запеченного перца, с чесноком и сыром.
Ингредиенты:
- баклажаны
- перец
- чеснок
- укроп
- сыр Филадельфия
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Запеките овощи в равных пропорциях в духовке при температуре 220С 30-40 минут.
2. Очистите от кожуры, нарежьте кубиками (не очень мелко), добавьте чеснок, зелень, соль, перец, сыр и все тщательно перемешайте.
Намазка очень вкусной будет в сочетании с черным зерновым хлебом!
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