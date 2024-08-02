Вкуснее, чем кабачковая: пряная баклажанная икра на сковороде
Если баклажаны правильно приготовить, они будут вкуснее, чем мясо. Чтобы овощ не давал горечь, его нужно посолить, залить водой и оставить на минимум 30 минут. Стоит отметить, что баклажаны можно вкусно запекать, жарить, тушить и мариновать!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной баклажанной икры, с луком, чесноком и томатной пастой.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт (средние)
- Перец болгарский – 2 шт (большие)
- Перец острый – 1 шт
- Помидоры – 2-3 шт
- Лук – 1 шт
- Томатная паста – 2 ст. л
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Петрушка – 1 маленький пучок
- Соль
- Можно добавить ароматного домашнего масла
Способ приготовления:
1. Баклажаны, 2 вида перца, помидоры полейте маслом, сделайте отверстия ножом или вилкой и запекайте до готовности.
2. Лук почистите и нарежьте кубиком, обжарьте до золотистости.
3. Запеченные овощи почистите и порежьте ножом.
4. К луку добавьте томатную пасту и жарьте еще 2-3 минуты. Добавляем измельченные овощи и тушим. Если нужно – добавьте немного воды. Тушите минут 5. Добавьте рубленую петрушку, измельченный чеснок и соль по вкусу. Тушите еще 2-3 минуты.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: