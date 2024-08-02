Если баклажаны правильно приготовить, они будут вкуснее, чем мясо. Чтобы овощ не давал горечь, его нужно посолить, залить водой и оставить на минимум 30 минут. Стоит отметить, что баклажаны можно вкусно запекать, жарить, тушить и мариновать!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной баклажанной икры, с луком, чесноком и томатной пастой.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт (средние)

Перец болгарский – 2 шт (большие)

Перец острый – 1 шт

Помидоры – 2-3 шт

Лук – 1 шт

Томатная паста – 2 ст. л

Чеснок – 2-3 зуб.

Петрушка – 1 маленький пучок

Соль

Можно добавить ароматного домашнего масла

Способ приготовления:

1. Баклажаны, 2 вида перца, помидоры полейте маслом, сделайте отверстия ножом или вилкой и запекайте до готовности.

2. Лук почистите и нарежьте кубиком, обжарьте до золотистости.

3. Запеченные овощи почистите и порежьте ножом.

4. К луку добавьте томатную пасту и жарьте еще 2-3 минуты. Добавляем измельченные овощи и тушим. Если нужно – добавьте немного воды. Тушите минут 5. Добавьте рубленую петрушку, измельченный чеснок и соль по вкусу. Тушите еще 2-3 минуты.

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