Домашние зразы можно готовить не только с капустой, но и с рыбной консервной. Для того, чтобы они были удачными, нужно правильно приготовить основу – картофельное тесто.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных зраз из картофеля и с рыбной начинкой, которые будут очень сытными.

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Ингредиенты:

сардины – 1 б.

яйца (вареные) – 2 шт.

специи: соль, перец – по вкусу

Основа:

картофель – 1 кг

яйцо (сырое) – 1 шт.

специи: соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу

мука – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Начинка: выложите сардины в тарелку, предварительно слейте масло, разомнете их вилкой, смешайте с потертыми на грубую терку яйцами и специями.

2. Основа: почищенный картофель целиком отварите в подсоленной воде до готовности, слейте воду. Картофель должен быть полностью сухой. Обсушенный картофель разомните в пюре. Дайте остыть, после добавьте яйцо, специи и перемешайте до однородной массы. Добавьте муку и перемешайте еще раз. Должно получиться однородное тесто, которое хорошо лепится.

3. Рабочую поверхность посыпьте мукой. Выложите одинаковый размер картофельного теста. Из каждого сделайте будто кружочек, в середину выложите немного начинки, соедините края, сформируйте зразы по принципу пирожка. Жарьте на небольшом количестве разогретого масла на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

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