Вкуснее, чем кексы и пироги: ароматный банановый хлеб к чаю
Бананы – не только вкусные и полезные фрукты, но еще и идеальная основа для приготовления ароматной выпечки. Их можно добавлять как в тесто для блюд, так и в крем. Еще из бананов получится нежный пудинг, мороженое и фруктовые чипсы.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом бананового хлеба, который получится очень ароматным и легким.
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- сахар – 200 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- молотая корица – 1/4 ч. л.
- миндальные хлопья – 50 г
- яйца – 1 шт.
- растительное масло – 100 мл
- молоко – 180 мл
- банан – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Смешайте все сухие ингредиенты.
2. Разомните вилкой бананы, добавьте яйцо, растительное масло, молоко и хорошо перемешайте.
3. Готовую банановую смесь добавьте в мучную смесь, перемешайте.
4. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и вылейте тесто, сверху присыпьте миндальными лепестками и выпекайте 30-40 минут при 180 °С.
Готовую выпечку достаньте из духовки, дайте постоять 10 минут и достаньте из формы.
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