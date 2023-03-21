Вкуснее, чем кексы и пироги: ароматный банановый хлеб к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее, чем кексы и пироги: ароматный банановый хлеб к чаю

Бананы – не только вкусные и полезные фрукты, но еще и идеальная основа для приготовления ароматной выпечки. Их можно добавлять как в тесто для блюд, так и в крем. Еще из бананов получится нежный пудинг, мороженое и фруктовые чипсы.

Как приготовить вкусный банановый хлеб

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом бананового хлеба, который получится очень ароматным и легким.

Рецепт бананового хлеба
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Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • сахар – 200 г
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • молотая корица – 1/4 ч. л.
  • миндальные хлопья – 50 г
  • яйца – 1 шт.
  • растительное масло – 100 мл
  • молоко – 180 мл
  • банан – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Смешайте все сухие ингредиенты.

Мука и разрыхлитель

2. Разомните вилкой бананы, добавьте яйцо, растительное масло, молоко и хорошо перемешайте.

Спелые бананы для блюда

3. Готовую банановую смесь добавьте в мучную смесь, перемешайте.

Банановая смесь

4. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и вылейте тесто, сверху присыпьте миндальными лепестками и выпекайте 30-40 минут при 180 °С.

Сколько выпекать банановый хлеб

Готовую выпечку достаньте из духовки, дайте постоять 10 минут и достаньте из формы.

Готовый банановый хлеб

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