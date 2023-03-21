Бананы – не только вкусные и полезные фрукты, но еще и идеальная основа для приготовления ароматной выпечки. Их можно добавлять как в тесто для блюд, так и в крем. Еще из бананов получится нежный пудинг, мороженое и фруктовые чипсы.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом бананового хлеба, который получится очень ароматным и легким.

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Ингредиенты:

мука – 250 г

сахар – 200 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

молотая корица – 1/4 ч. л.

миндальные хлопья – 50 г

яйца – 1 шт.

растительное масло – 100 мл

молоко – 180 мл

банан – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Смешайте все сухие ингредиенты.

2. Разомните вилкой бананы, добавьте яйцо, растительное масло, молоко и хорошо перемешайте.

3. Готовую банановую смесь добавьте в мучную смесь, перемешайте.

4. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и вылейте тесто, сверху присыпьте миндальными лепестками и выпекайте 30-40 минут при 180 °С.

Готовую выпечку достаньте из духовки, дайте постоять 10 минут и достаньте из формы.

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