Вкуснее, чем классические: сытные куриные котлеты с грибной начинкой для ужина
Домашние котлеты можно готовить из любого мяса и даже из овощей, рыбы, печени, риса, крабовых палочек. Для того, чтобы куриные котлеты были сочными, добавьте в них например тертый кабачок или морковь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных куриных котлет, с грибной начинкой.
Ингредиенты:
- 500 г фарша курицы/индейки
- 1 яйцо
- 1 морковь
- 1 лук
- укроп/петрушка
- 1 ч.л. сухого чеснока
- соль, перец
- 2 ст.л. панировочных сухарей
Начинка:
- 250 г. шампиньонов
- 100 мл. сливок
- 1 ст.л. муки
- укроп/петрушка
- соль, перец
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. Сначала обжарьте лук с морковью, солим и перчим, зажарка готова.
2. В фарш добавляем яйцо, зажарку, зелень, чеснок, перец, соль, панировочные сухари и все хорошо перемешиваем до однородности.
3. Влажными руками формируем шарики и выкладываем на застеленный пергаментом противень, делаем углубления.
4. Для начинки: обжариваем грибы, к ним добавляем сливки, зелень, соль, перец и муку. Перемешиваем и загущаем на низком огне.
5. Выкладываем начинку на котлеты и посыпаем натертым сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
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