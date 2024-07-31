Вкуснее, чем классические: сытные куриные котлеты с грибной начинкой для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее, чем классические: сытные куриные котлеты с грибной начинкой для ужина

Домашние котлеты можно готовить из любого мяса и даже из овощей, рыбы, печени, риса, крабовых палочек. Для того, чтобы куриные котлеты были сочными, добавьте в них например тертый кабачок или морковь. 

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Вкусные, сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных куриных котлет, с грибной начинкой. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • 500 г фарша курицы/индейки
  • 1 яйцо
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • укроп/петрушка
  • 1 ч.л. сухого чеснока
  • соль, перец
  • 2 ст.л. панировочных сухарей

Начинка:

  • 250 г. шампиньонов
  • 100 мл. сливок
  • 1 ст.л. муки
  • укроп/петрушка
  • соль, перец
  • 100 г сыра

Способ приготовления: 

1. Сначала обжарьте лук с морковью, солим и перчим, зажарка готова.

Овощная зажарка

2. В фарш добавляем яйцо, зажарку, зелень, чеснок, перец, соль, панировочные сухари и все хорошо перемешиваем до однородности.

Готовый фарш

3. Влажными руками формируем шарики и выкладываем на застеленный пергаментом противень, делаем углубления. 

Приготовление котлет

4. Для начинки: обжариваем грибы, к ним добавляем сливки, зелень, соль, перец и муку. Перемешиваем и загущаем на низком огне.

Грибная начинка

5. Выкладываем начинку на котлеты и посыпаем натертым сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Сколько готовить котлеты

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