Домашние котлеты можно готовить из любого мяса и даже из овощей, рыбы, печени, риса, крабовых палочек. Для того, чтобы куриные котлеты были сочными, добавьте в них например тертый кабачок или морковь.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных куриных котлет, с грибной начинкой.

Ингредиенты:

500 г фарша курицы/индейки

1 яйцо

1 морковь

1 лук

укроп/петрушка

1 ч.л. сухого чеснока

соль, перец

2 ст.л. панировочных сухарей

Начинка:

250 г. шампиньонов

100 мл. сливок

1 ст.л. муки

укроп/петрушка

соль, перец

100 г сыра

Способ приготовления:

1. Сначала обжарьте лук с морковью, солим и перчим, зажарка готова.

2. В фарш добавляем яйцо, зажарку, зелень, чеснок, перец, соль, панировочные сухари и все хорошо перемешиваем до однородности.

3. Влажными руками формируем шарики и выкладываем на застеленный пергаментом противень, делаем углубления.

4. Для начинки: обжариваем грибы, к ним добавляем сливки, зелень, соль, перец и муку. Перемешиваем и загущаем на низком огне.

5. Выкладываем начинку на котлеты и посыпаем натертым сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

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