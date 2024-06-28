Вкуснее, чем классический: холодный летний борщ за 10 минут
Летом всегда хочется есть охлаждающие и легкие блюда, среди которых особое место занимает окрошка, холодный борщ. Для приготовления которого вам понадобятся вареные и свежие овощи, кефир и специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного холодного борща, который готовится из вареной свеклы, свежих огурцов.
Ингредиенты:
- Свекла – 400 г
- Огурцы – 3 шт. (средние)
- Яйца – 4 шт.
- Зелень (укроп, зеленый лук)
- Кефир – 1 л
- Вода – 1 л
- Соль
- Сахар
- Лимонная кислота
Способ приготовления:
1. Зелень мелко порежьте и выложите в кастрюлю. Можно посолить и перетереть ложкой, чтобы зелень дала больше вкуса и аромата.
2. Вареную свеклу, яйца и свежие огурцы натрите на большую терку. Залейте все кефиром и разбавьте водой до нужной густоты (приблизительно 1:1).
4. Добавьте соль, сахар, лимонную кислоту или лимонный сок. Дайте настояться в холодильнике в течение нескольких часов.
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