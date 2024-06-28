Вкуснее, чем классический: холодный летний борщ за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкуснее, чем классический: холодный летний борщ за 10 минут

Летом всегда хочется есть охлаждающие и легкие блюда, среди которых особое место занимает окрошка, холодный борщ. Для приготовления которого вам понадобятся вареные и свежие овощи, кефир и специи. 

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Холодный летний борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного холодного борща, который готовится из вареной свеклы, свежих огурцов. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Свекла – 400 г
  • Огурцы – 3 шт. (средние)
  • Яйца – 4 шт. 
  • Зелень (укроп, зеленый лук)
  • Кефир – 1 л
  • Вода – 1 л
  • Соль
  • Сахар
  • Лимонная кислота

Способ приготовления: 

1. Зелень мелко порежьте и выложите в кастрюлю. Можно посолить и перетереть ложкой, чтобы зелень дала больше вкуса и аромата.

Зелень для блюда

2. Вареную свеклу, яйца и свежие огурцы натрите на большую терку. Залейте все кефиром и разбавьте водой до нужной густоты (приблизительно 1:1).

Приготовление борща

4. Добавьте соль, сахар, лимонную кислоту или лимонный сок. Дайте настояться в холодильнике в течение нескольких часов.

Готовое блюдо

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