Летом всегда хочется есть охлаждающие и легкие блюда, среди которых особое место занимает окрошка, холодный борщ. Для приготовления которого вам понадобятся вареные и свежие овощи, кефир и специи.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного холодного борща, который готовится из вареной свеклы, свежих огурцов.

Ингредиенты:

Свекла – 400 г

Огурцы – 3 шт. (средние)

Яйца – 4 шт.

Зелень (укроп, зеленый лук)

Кефир – 1 л

Вода – 1 л

Соль

Сахар

Лимонная кислота

Способ приготовления:

1. Зелень мелко порежьте и выложите в кастрюлю. Можно посолить и перетереть ложкой, чтобы зелень дала больше вкуса и аромата.

2. Вареную свеклу, яйца и свежие огурцы натрите на большую терку. Залейте все кефиром и разбавьте водой до нужной густоты (приблизительно 1:1).

4. Добавьте соль, сахар, лимонную кислоту или лимонный сок. Дайте настояться в холодильнике в течение нескольких часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: