Вкуснее, чем классический: яблочный тертый пирог к чаю
Самый простой, бюджетный и при этом очень вкусный пирог – тертый. Готовить их можно с разными начинками, очень вкусно будет с ягодами, яблоком, орехами и даже шоколадом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога с яблоками, который получится очень нежным.
Ингредиенты:
Начинка:
- яблоки – 5 средних
- сахар – 100 г
- цедра 1 лимона
- сок 1 лимона
- корица – 1 ч. л.
- сливочное масло – 30 г
Тесто:
- сливочное масло – 110 г
- сахар – 50 г
- мука – 220 г
- вода – 5 ст. л.
Для крамбла:
- мука – 80 г
- сливочное масло – 50 г
- сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. Начинка: яблоки почистите и порежьте кубиками. Переложите в сковороду, добавьте остальные компоненты и тушите на среднем огне, пока практически вся жидкость не испарится. Далее охладите начинку до комнатной температуры.
2. Тесто: холодное масло порежьте кусочками, добавьте к нему муку и сахар, все хорошо перемешайте руками. Вымесите до влажной крошки. Далее добавьте воду и замесите эластичное тесто. Дно формы застелите пергаментом, сформируйте из теста основание с бортиками и отправьте в морозилку на 10-15 минут.
3. Крамбл: аналогия такая же как и с тестом, только не добавляем воду.
5. Достаньте основу для пирога, выложите начинку, сверху присыпьте крамблом и выпекайте.
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