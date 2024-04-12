Вкуснее, чем классический: яблочный тертый пирог к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
90
Тертый пирог с яблоком

Самый простой, бюджетный и при этом очень вкусный пирог – тертый. Готовить их можно с разными начинками, очень вкусно будет с ягодами, яблоком, орехами и даже шоколадом. 

Домашний тертый пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога с яблоками, который получится очень нежным. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

Начинка: 

  • яблоки – 5 средних
  • сахар – 100 г
  • цедра 1 лимона
  • сок 1 лимона
  • корица – 1 ч. л.
  • сливочное масло – 30 г

Тесто: 

  • сливочное масло – 110 г
  • сахар – 50 г
  • мука – 220 г
  • вода – 5 ст. л.

Для крамбла:

  • мука – 80 г
  • сливочное масло – 50 г
  • сахар – 50 г

Способ приготовления: 

1. Начинка: яблоки почистите и порежьте кубиками. Переложите в сковороду, добавьте остальные компоненты и тушите на среднем огне, пока практически вся жидкость не испарится. Далее охладите начинку до комнатной температуры.

Яблочная начинка

2. Тесто: холодное масло порежьте кусочками, добавьте к нему муку и сахар, все хорошо перемешайте руками. Вымесите до влажной крошки. Далее добавьте воду и замесите эластичное тесто. Дно формы застелите пергаментом, сформируйте из теста основание с бортиками и отправьте в морозилку на 10-15 минут. 

Тесто для пирога

3. Крамбл: аналогия такая же как и с тестом, только не добавляем воду.

Крамбл для пирога

5. Достаньте основу для пирога, выложите начинку, сверху присыпьте крамблом и выпекайте.

Готовый пирог

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