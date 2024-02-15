Если вы любите колбасу, ее можно приготовить в домашних условиях из свинины или куриного филе и бедер. Такое мясное блюдо будет намного полезнее, чем магазинное.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного и безопасного куриного рулета с о специями.

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Ингредиенты:

Бедра куриные – 500 г

Филе куриное – 500 г

Смесь для соления мяса – 23 г

Рукав для запекания, рулетная сетка

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко мясо, добавьте специи и оставьте под пленкой мариноваться.

2. После переложите его в рукав, сверху сетку и запекайте в духовке.

Готовый рулет порежьте и можно есть!

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