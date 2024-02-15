Вкуснее, чем колбаса: безопасный куриный рулет со специями в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Мясной рулет

Если вы любите колбасу, ее можно приготовить в домашних условиях из свинины или куриного филе и бедер. Такое мясное блюдо будет намного полезнее, чем магазинное. 

Мясной рулет

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного и безопасного куриного рулета с о специями. 

Рецепт рулета из филе
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Ингредиенты: 

  • Бедра куриные – 500 г
  • Филе куриное – 500 г
  • Смесь для соления мяса – 23 г
  • Рукав для запекания, рулетная сетка

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко мясо, добавьте специи и оставьте под пленкой мариноваться.

Мясо со специями

2. После переложите его в рукав, сверху сетку и запекайте в духовке.

Приготовление рулета в духовке

Готовый рулет порежьте и можно есть!

Готовый мясной рулет

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