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Вкуснее, чем колбаса: безопасный куриный рулет со специями в духовке
Если вы любите колбасу, ее можно приготовить в домашних условиях из свинины или куриного филе и бедер. Такое мясное блюдо будет намного полезнее, чем магазинное.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного и безопасного куриного рулета с о специями.
Ингредиенты:
- Бедра куриные – 500 г
- Филе куриное – 500 г
- Смесь для соления мяса – 23 г
- Рукав для запекания, рулетная сетка
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко мясо, добавьте специи и оставьте под пленкой мариноваться.
2. После переложите его в рукав, сверху сетку и запекайте в духовке.
Готовый рулет порежьте и можно есть!
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