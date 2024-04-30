Вкуснее, чем колбаса: мясной рулет с чеснок и горчицей для пасхального стола
Из мяса можно готовить не только шашлык, котлеты и отбивные, но и запекать в духовке с соусами и чесноком и овощами. Стоит отметить, что мясо нужно готовить не меньше 1,5 часов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из мяса, с чесноком, розмарином и соусом барбекю.
Ингредиенты:
- 1,5 килограмма подбрюшины (свинина)
- крепкая горчица и соус барбекю
- розмарин
- 4 зубчика чеснока
- соль, перец, копченая паприка
Дополнительно:
- жгут столовый
- рукав для запекания
Способ приготовления:
1. Мясо посолите, поперчите, добавьте копченую паприку и 4 зубчика чеснока.
2. Смажьте горчицей и присыпьте нарезанными листиками розмарина.
3. Сверните рулет, свяжите жгутом. Если у вас есть время, можно оставить помариноваться на час/два.
4. Запекайте в рукаве при 185 С 1 час 20 минут.
5. Достаньте и смажьте соком из рулета и глазируем соусом барбекю сверху.
6. Запекайте 10 минут до аппетитной корочки!
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