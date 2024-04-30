Из мяса можно готовить не только шашлык, котлеты и отбивные, но и запекать в духовке с соусами и чесноком и овощами. Стоит отметить, что мясо нужно готовить не меньше 1,5 часов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из мяса, с чесноком, розмарином и соусом барбекю.

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Ингредиенты:

1,5 килограмма подбрюшины (свинина)

крепкая горчица и соус барбекю

розмарин

4 зубчика чеснока

соль, перец, копченая паприка

Дополнительно:

жгут столовый

рукав для запекания

Способ приготовления:

1. Мясо посолите, поперчите, добавьте копченую паприку и 4 зубчика чеснока.

2. Смажьте горчицей и присыпьте нарезанными листиками розмарина.

3. Сверните рулет, свяжите жгутом. Если у вас есть время, можно оставить помариноваться на час/два.

4. Запекайте в рукаве при 185 С 1 час 20 минут.

5. Достаньте и смажьте соком из рулета и глазируем соусом барбекю сверху.

6. Запекайте 10 минут до аппетитной корочки!

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