Вкуснее, чем колбаса: мясной рулет с чеснок и горчицей для пасхального стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт рулета

Из мяса можно готовить не только шашлык, котлеты и отбивные, но и запекать в духовке с соусами и чесноком и овощами. Стоит отметить, что мясо нужно готовить не меньше 1,5 часов. 

Как вкусно приготовить мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из мяса, с чесноком, розмарином и соусом барбекю. 

Рецепт рулета из мяса
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Ингредиенты: 

  • 1,5 килограмма подбрюшины (свинина)
  • крепкая горчица и соус барбекю 
  • розмарин
  • 4 зубчика чеснока
  • соль, перец, копченая паприка

Дополнительно: 

  • жгут столовый 
  • рукав для запекания

Способ приготовления: 

1. Мясо посолите, поперчите, добавьте копченую паприку и 4 зубчика чеснока.

Мясо со специями

2. Смажьте горчицей и присыпьте нарезанными листиками розмарина.

Соус для мяса

3. Сверните рулет, свяжите жгутом. Если у вас есть время, можно оставить помариноваться на час/два.

Приготовление рулета из мяса

4. Запекайте в рукаве при 185 С 1 час 20 минут.

Сколько запекать рулет

5. Достаньте и смажьте соком из рулета и глазируем соусом барбекю сверху. 

Соус барбекю

6. Запекайте 10 минут до аппетитной корочки!

Готовое мясо

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