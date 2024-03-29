Из свинины можно готовить не только котлеты и отбивные, но еще и вкусные рулетики с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных рулетов с луком и морковью.

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Ингредиенты:

свинина

морковь

лук

сметана

томатная паста

майонез (или сливочный сыр)

приправа к мясу (любимые специи)

соль, перец

масло

укроп, розмарин

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте кольцами, морковь натрите на крупную терку, обжарьте до мягкости. В конце смешайте с укропом, посолите и поперчите по вкусу.

2. Мясо отбейте, каждый кусок посыпьте специями и смажьте майонезом.

3. Выложите по столовой ложке начинки и сверните в рулетики. Для надежности можно зафиксировать зубочисткой.

4. Обжарьте на разогретой сковороде до румяности.

5. В миске смешайте 2 ст.л. сметаны, 1 ч.л. томатной пасты и полстакана воды, добавьте соль и перец. Залейте рулетики, добавьте розмарин для аромата и поставьте в духовку на 30 мин при 180 С.

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