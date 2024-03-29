Вкуснее, чем котлеты и отбивные: мясные рулетики с луком и морковью
Из свинины можно готовить не только котлеты и отбивные, но еще и вкусные рулетики с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных рулетов с луком и морковью.
Ингредиенты:
- свинина
- морковь
- лук
- сметана
- томатная паста
- майонез (или сливочный сыр)
- приправа к мясу (любимые специи)
- соль, перец
- масло
- укроп, розмарин
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте кольцами, морковь натрите на крупную терку, обжарьте до мягкости. В конце смешайте с укропом, посолите и поперчите по вкусу.
2. Мясо отбейте, каждый кусок посыпьте специями и смажьте майонезом.
3. Выложите по столовой ложке начинки и сверните в рулетики. Для надежности можно зафиксировать зубочисткой.
4. Обжарьте на разогретой сковороде до румяности.
5. В миске смешайте 2 ст.л. сметаны, 1 ч.л. томатной пасты и полстакана воды, добавьте соль и перец. Залейте рулетики, добавьте розмарин для аромата и поставьте в духовку на 30 мин при 180 С.
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