Вкуснее, чем котлеты и отбивные: мясные рулетики с луком и морковью

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее, чем котлеты и отбивные: мясные рулетики с луком и морковью

Из свинины можно готовить не только котлеты и отбивные, но еще и вкусные рулетики с разными начинками. 

Что приготовить из свинины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных рулетов с луком и морковью. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • свинина
  • морковь
  • лук
  • сметана
  • томатная паста
  •  майонез (или сливочный сыр)
  • приправа к мясу (любимые специи)
  • соль, перец
  • масло
  • укроп, розмарин

Способ приготовления: 

1. Лук нарежьте кольцами, морковь натрите на крупную терку, обжарьте до мягкости. В конце смешайте с укропом, посолите и поперчите по вкусу.

Начинка для блюда

2. Мясо отбейте, каждый кусок посыпьте специями и смажьте майонезом.

Мясо со специями

3. Выложите по столовой ложке начинки и сверните в рулетики. Для надежности можно зафиксировать зубочисткой.

Приготовление блюда

4. Обжарьте на разогретой сковороде до румяности.

Сколько жарить рулетики

5. В миске смешайте 2 ст.л. сметаны, 1 ч.л. томатной пасты и полстакана воды, добавьте соль и перец. Залейте рулетики, добавьте розмарин для аромата и поставьте в духовку на 30 мин при 180 С.

Рулетики с соусом

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