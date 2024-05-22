Вкуснее, чем котлеты и шашлык: домашний люля-кебаб для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем котлеты и шашлык: домашний люля-кебаб для ужина

Люля-кебаб – очень сытное и вкусное блюдо кухонь разных стран Ближнего Востока в виде мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях. Под разными названиями это блюдо известно многим народам от Балкан до Ирана.

Как правильно приготовить люля-кебаб

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного и сытного мясного люля-кебаба, с кинзой. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • 1 кг фарша (смесь)
  • 1 лук
  • 1 ч. л. молотой зиры 
  • веточки кинзы и петрушки
  • свиная жировая сетка (сальник, чепец), но можно и без
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш с кинзой, луком и специями.

Фарш с зеленью

2. Руками придайте форму блюду.

Приготовление блюда

3. Готовьте на шпажках на огне до готовности.

Сколько и как готовить люля-кебаб

Традиционно люля-кебаб подают с зеленью и лавашем.

Готовое блюдо

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