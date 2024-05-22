Люля-кебаб – очень сытное и вкусное блюдо кухонь разных стран Ближнего Востока в виде мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях. Под разными названиями это блюдо известно многим народам от Балкан до Ирана.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного и сытного мясного люля-кебаба, с кинзой.

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Ингредиенты:

1 кг фарша (смесь)

1 лук

1 ч. л. молотой зиры

веточки кинзы и петрушки

свиная жировая сетка (сальник, чепец), но можно и без

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с кинзой, луком и специями.

2. Руками придайте форму блюду.

3. Готовьте на шпажках на огне до готовности.

Традиционно люля-кебаб подают с зеленью и лавашем.

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