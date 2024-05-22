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Вкуснее, чем котлеты и шашлык: домашний люля-кебаб для ужина
Люля-кебаб – очень сытное и вкусное блюдо кухонь разных стран Ближнего Востока в виде мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях. Под разными названиями это блюдо известно многим народам от Балкан до Ирана.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного и сытного мясного люля-кебаба, с кинзой.
Ингредиенты:
- 1 кг фарша (смесь)
- 1 лук
- 1 ч. л. молотой зиры
- веточки кинзы и петрушки
- свиная жировая сетка (сальник, чепец), но можно и без
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с кинзой, луком и специями.
2. Руками придайте форму блюду.
3. Готовьте на шпажках на огне до готовности.
Традиционно люля-кебаб подают с зеленью и лавашем.
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