Куриное филе может быть основой для приготовления отбивных, котлет, а также его можно тушить с овощами, в соусах. Еще из филе можно делать сочный шашлык, а также салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из куриного филе, которое готовится в картофельном кляре.

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Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Картофель – 5-6 шт.

Сыр – 70 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 1 ст. л.

Соль – 1 щепотка

Перец – 1 щепотка

Паприка – 1 щепотка

Способ приготовления:

1. Куриное филе помойте, просушите и разрежьте пополам, вдоль и разрежьте каждый кусочек еще раз вдоль, но не до конца. Добавьте специи по вкусу и натрите филе с обеих сторон.

2. Картофель помойте, очистите и натрите на терке, обязательно отожмите. Вбейте туда яйца, добавьте соль, муку, перемешайте.

3. Внутрь филе положите сыр, нарезанный небольшими кусками.

4. Картофельным кляром необходимо обложить филе, плотно прижимая слегка смоченными рукам.

5. На сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте филе в кляре с обеих сторон до золотистого цвета.

Подавать можно со сметаной, она идеально подходит к блюду!

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