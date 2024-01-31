Вкуснее, чем котлеты и зразы: куриное филе с твердым сыром в картофельном кляре

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее, чем котлеты и зразы: куриное филе с твердым сыром в картофельном кляре

Куриное филе может быть основой для приготовления отбивных, котлет, а также его можно тушить с овощами, в соусах. Еще из филе можно делать сочный шашлык, а также салаты.

Филе с соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из куриного филе, которое готовится в картофельном кляре.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г
  • Картофель – 5-6 шт.
  • Сыр – 70 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Соль – 1 щепотка
  • Перец – 1 щепотка
  • Паприка – 1 щепотка

Способ приготовления:

1. Куриное филе помойте, просушите и разрежьте пополам, вдоль и разрежьте каждый кусочек еще раз вдоль, но не до конца. Добавьте специи по вкусу и натрите филе с обеих сторон.

Филе со специями

2. Картофель помойте, очистите и натрите на терке, обязательно отожмите. Вбейте туда яйца, добавьте соль, муку, перемешайте.

Приготовление кляра

3. Внутрь филе положите сыр, нарезанный небольшими кусками.

Твердый сыр для начинки

4. Картофельным кляром необходимо обложить филе, плотно прижимая слегка смоченными рукам.

Картофельный кляр

5. На сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте филе в кляре с обеих сторон до золотистого цвета.

Сколько жарить филе в кляре

Подавать можно со сметаной, она идеально подходит к блюду!

Готовое блюдо

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