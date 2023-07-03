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Вкуснее, чем котлеты: мясные оладьи с твердым сыром за 15 минут
Оладьи можно готовить не только сладкими, но еще и с разными начинками. Например, очень сытным вариантом будут именно с фаршем или куриным филе, а также с твердым сыром.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом сытных мясных оладок с твердым сыром, которые готовятся всего 15 минут.
Ингредиенты:
- фарш любой – 700 г
- кефир – 400 мл
- яйца – 2 шт.
- мука – 100 г
- сода погашенная уксусом – 1 ч. л.
- твердый сыр – 100 г
- соль, перец, паприка, сушеная зелень
Способ приготовления:
1. К кефиру добавьте погашенную соду, яйца, муку и перемешайте до однородности.
2. Далее добавьте фарш и натертый сыр, специи и замесите тесто.
3. Жарьте оладьи на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
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