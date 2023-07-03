Оладьи можно готовить не только сладкими, но еще и с разными начинками. Например, очень сытным вариантом будут именно с фаршем или куриным филе, а также с твердым сыром.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом сытных мясных оладок с твердым сыром, которые готовятся всего 15 минут.

Ингредиенты:

фарш любой – 700 г

кефир – 400 мл

яйца – 2 шт.

мука – 100 г

сода погашенная уксусом – 1 ч. л.

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твердый сыр – 100 г

соль, перец, паприка, сушеная зелень

Способ приготовления:

1. К кефиру добавьте погашенную соду, яйца, муку и перемешайте до однородности.

2. Далее добавьте фарш и натертый сыр, специи и замесите тесто.

3. Жарьте оладьи на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

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