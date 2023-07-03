Вкуснее, чем котлеты: мясные оладьи с твердым сыром за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Оладьи можно готовить не только сладкими, но еще и с разными начинками. Например, очень сытным вариантом будут именно с фаршем или куриным филе, а также с твердым сыром. 

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом сытных мясных оладок с твердым сыром, которые готовятся всего 15 минут. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • фарш любой – 700 г
  • кефир – 400 мл
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 100 г
  • сода погашенная уксусом – 1 ч. л.
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  • твердый сыр – 100 г
  • соль, перец, паприка, сушеная зелень

Способ приготовления:

1. К кефиру добавьте погашенную соду, яйца, муку и перемешайте до однородности.

Приготовление основы для оладий

2. Далее добавьте фарш и натертый сыр, специи и замесите тесто.

Твердый сыр для блюда

3. Жарьте оладьи на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые оладьи

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