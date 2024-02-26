Тефтели из куриного фарша – отличное блюдо для обеда и ужина. Стоит отметить, что готовить их можно не только из мяса, но еще и из рыбы, овощей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тефтелей из куриного филе, со сливочным соусом.

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Ингредиенты для тефтелей:

Куриный фарш – 800 г

Большой лук – 1/2 (2 часть для соуса)

Яйца – 2 шт.

Панировочные сухари – 100 г

Немного молока

Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

Грибы – 500 г

Вторая половинка лука

Сливки 10% – 500 г

Мука – 4 ст. л.

Немного воды

Петрушка

Сливочное масло

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, яйца, сухари, соль, перец и хорошо перемешайте. Добавьте немного молока и оставьте на 10 минут.

2. Нарежьте слайсами грибы и обжарьте с луком на сливочном масле.

3. Сформуйте тефтели и выложите их на пергаментную бумагу и готовьте в духовке на 180С 25 минут.

4. После влейте в грибы сливки, выложите готовые тефтели, присыпьте зеленью.

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