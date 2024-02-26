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Вкуснее, чем котлеты: сочные куриные тефтели со сливочным соусом
Тефтели из куриного фарша – отличное блюдо для обеда и ужина. Стоит отметить, что готовить их можно не только из мяса, но еще и из рыбы, овощей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тефтелей из куриного филе, со сливочным соусом.
Ингредиенты для тефтелей:
- Куриный фарш – 800 г
- Большой лук – 1/2 (2 часть для соуса)
- Яйца – 2 шт.
- Панировочные сухари – 100 г
- Немного молока
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- Грибы – 500 г
- Вторая половинка лука
- Сливки 10% – 500 г
- Мука – 4 ст. л.
- Немного воды
- Петрушка
- Сливочное масло
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, яйца, сухари, соль, перец и хорошо перемешайте. Добавьте немного молока и оставьте на 10 минут.
2. Нарежьте слайсами грибы и обжарьте с луком на сливочном масле.
3. Сформуйте тефтели и выложите их на пергаментную бумагу и готовьте в духовке на 180С 25 минут.
4. После влейте в грибы сливки, выложите готовые тефтели, присыпьте зеленью.
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