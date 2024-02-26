Вкуснее, чем котлеты: сочные куриные тефтели со сливочным соусом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее, чем котлеты: сочные куриные тефтели со сливочным соусом

Тефтели из куриного фарша – отличное блюдо для обеда и ужина. Стоит отметить, что готовить их можно не только из мяса, но еще и из рыбы, овощей.

Вкусные тефтели

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тефтелей из куриного филе, со сливочным соусом.

Рецепт тефтелей
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Ингредиенты для тефтелей:

  • Куриный фарш – 800 г
  • Большой лук – 1/2 (2 часть для соуса)
  • Яйца – 2 шт.
  • Панировочные сухари – 100 г
  • Немного молока
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • Грибы – 500 г
  • Вторая половинка лука
  • Сливки 10% – 500 г
  • Мука – 4 ст. л.
  • Немного воды
  • Петрушка
  • Сливочное масло
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, яйца, сухари, соль, перец и хорошо перемешайте. Добавьте немного молока и оставьте на 10 минут.

Мясной фарш

2. Нарежьте слайсами грибы и обжарьте с луком на сливочном масле.

Грибы с луком

3. Сформуйте тефтели и выложите их на пергаментную бумагу и готовьте в духовке на 180С 25 минут. 

Сколько запекать тефтели

4. После влейте в грибы сливки, выложите готовые тефтели, присыпьте зеленью.

Тефтели в соусе

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