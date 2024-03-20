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Вкуснее, чем крабовый: сытный рисовый салат с мидиями
Рис может быть главным ингредиентом для приготовления каш, плова, вкусных салатов и пудинга.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного рисового салата из яйцами, мидиями и луком.
Ингредиенты:
- мидии – 300 г
- яйца – 2 шт.
- рис – 70 г
- майонез – 2 ст л
- кукуруза – 200 г
- лук
- соль
Способ приготовления:
1. Отварите и охладите рис. Отварите яйца и порежьте кубиком.
2. Мидии почистите и слейте из них воду, из кукурузы также слейте воду.
3. Соедините в миске кукурузу, рис, мидии, яйца и нарезанный зеленый лук. Посолите и заправьте майонезом.
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