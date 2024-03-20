Вкуснее, чем крабовый: сытный рисовый салат с мидиями

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем крабовый: сытный рисовый салат с мидиями

Рис может быть главным ингредиентом для приготовления каш, плова, вкусных салатов и пудинга.

Вкусный рисовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного рисового салата из яйцами, мидиями и луком.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • мидии – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • рис – 70 г
  • майонез – 2 ст л
  • кукуруза – 200 г
  • лук
  • соль

Способ приготовления:

1. Отварите и охладите рис. Отварите яйца и порежьте кубиком.

Рис с кукурузой

2. Мидии почистите и слейте из них воду, из кукурузы также слейте воду.

Мидия для блюда

3. Соедините в миске кукурузу, рис, мидии, яйца и нарезанный зеленый лук. Посолите и заправьте майонезом.

Готовый салат

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