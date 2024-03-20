Рис может быть главным ингредиентом для приготовления каш, плова, вкусных салатов и пудинга.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного рисового салата из яйцами, мидиями и луком.

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Ингредиенты:

мидии – 300 г

яйца – 2 шт.

рис – 70 г

майонез – 2 ст л

кукуруза – 200 г

лук

соль

Способ приготовления:

1. Отварите и охладите рис. Отварите яйца и порежьте кубиком.

2. Мидии почистите и слейте из них воду, из кукурузы также слейте воду.

3. Соедините в миске кукурузу, рис, мидии, яйца и нарезанный зеленый лук. Посолите и заправьте майонезом.

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