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Вкуснее, чем любой пирог: ленивые трубочки из лаваша с начинкой
Из лаваша получится очень вкусная и сытная шаурма, а также трубочки с разными начинками, "конвертики" с мясом и сыром. А еще лаваш идеально подойдет для приготовления ленивого "Наполеона".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с тунцом, сыром, кукурузой и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
Начинка:
- тунец
- яйцо вареное
- кукуруза
- зелень
- крем-сыр
- сыр твердый
- соль, перец
- яйцо для смазки
Способ приготовления:
1. Лаваш нарежьте на квадратики/прямоугольники.
2. Для начинки: смешайте все ингредиенты (кроме сырого яйца), добавьте соль, перец.
3. Щедро выложите начинку, сверните в рулетики и смажьте взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 180 С на 15 минут.
Трубочки будут вкусными в горячем и холодном виде.
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