Из лаваша получится очень вкусная и сытная шаурма, а также трубочки с разными начинками, "конвертики" с мясом и сыром. А еще лаваш идеально подойдет для приготовления ленивого "Наполеона".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с тунцом, сыром, кукурузой и зеленью.

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Ингредиенты:

лаваш

Начинка:

тунец

яйцо вареное

кукуруза

зелень

крем-сыр

сыр твердый

соль, перец

яйцо для смазки

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте на квадратики/прямоугольники.

2. Для начинки: смешайте все ингредиенты (кроме сырого яйца), добавьте соль, перец.

3. Щедро выложите начинку, сверните в рулетики и смажьте взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 180 С на 15 минут.

Трубочки будут вкусными в горячем и холодном виде.

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