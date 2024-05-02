Вкуснее, чем любой пирог: ленивые трубочки из лаваша с начинкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
309
Вкуснее, чем любой пирог: ленивые трубочки из лаваша с начинкой

Из лаваша получится очень вкусная и сытная шаурма, а также трубочки с разными начинками, "конвертики" с мясом и сыром. А еще лаваш идеально подойдет для приготовления ленивого "Наполеона". 

Вкусные трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с тунцом, сыром, кукурузой и зеленью. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты: 

  • лаваш

Начинка:

  • тунец 
  • яйцо вареное
  • кукуруза
  • зелень
  • крем-сыр
  • сыр твердый
  • соль, перец
  • яйцо для смазки

Способ приготовления: 

1. Лаваш нарежьте на квадратики/прямоугольники.

Лаваш для приготовления закуски

2. Для начинки: смешайте все ингредиенты (кроме сырого яйца), добавьте соль, перец. 

Начинка из тунца и яиц

3. Щедро выложите начинку, сверните в рулетики и смажьте взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 180 С на 15 минут. 

Сколько готовятся трубочки

Трубочки будут вкусными в горячем и холодном виде. 

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты