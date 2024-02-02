Вкуснее, чем любой торт: элементарный апельсиновый пирог к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее, чем любой торт: элементарный апельсиновый пирог к чаю

Домашние пироги можно готовить на песочном тесте, а также из слоеного, дрожжевого, а также из лаваша. Для начинки можно использовать ягоды, фрукты, шоколад, орехи. 

Вкусный домашний пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с апельсинами, который будет идеальным десертом к чаю. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • 150 г. сахара
  • 100 г. 15% сметаны
  • 80 г. сливочного масла
  • 200 г. муки
  • 0,5 ч.л. разрыхлителя
  • 1-2 апельсина
  • сахарная пудра

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавьте сахар, сметану, растопленное масло и все хорошо перемешайте. 

Приготовление теста

2. Всыпьте муку с разрыхлителем и добавьте цедру одного апельсина, смешайте, чтобы получилось однородное тесто.

Тесто для пирога

3. Дно формы застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом, посыпаем сахарной пудрой. Выложите на дно формы нарезанный тонкими ломтиками апельсин и вылейте тесто.

Приготовление пирога

4. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке на 20-25 минут, готовность проверяйте деревянной палочкой.

Сколько выпекать пирог

Готовый пирог извлеките из формы, переверните и снимите пергамент, порежьте и можно есть! 

Готовый пирог с апельсинами

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