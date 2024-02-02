Вкуснее, чем любой торт: элементарный апельсиновый пирог к чаю
Домашние пироги можно готовить на песочном тесте, а также из слоеного, дрожжевого, а также из лаваша. Для начинки можно использовать ягоды, фрукты, шоколад, орехи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с апельсинами, который будет идеальным десертом к чаю.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 150 г. сахара
- 100 г. 15% сметаны
- 80 г. сливочного масла
- 200 г. муки
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
- 1-2 апельсина
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. К яйцам добавьте сахар, сметану, растопленное масло и все хорошо перемешайте.
2. Всыпьте муку с разрыхлителем и добавьте цедру одного апельсина, смешайте, чтобы получилось однородное тесто.
3. Дно формы застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом, посыпаем сахарной пудрой. Выложите на дно формы нарезанный тонкими ломтиками апельсин и вылейте тесто.
4. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке на 20-25 минут, готовность проверяйте деревянной палочкой.
Готовый пирог извлеките из формы, переверните и снимите пергамент, порежьте и можно есть!
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