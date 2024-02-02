Домашние пироги можно готовить на песочном тесте, а также из слоеного, дрожжевого, а также из лаваша. Для начинки можно использовать ягоды, фрукты, шоколад, орехи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с апельсинами, который будет идеальным десертом к чаю.

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Ингредиенты:

2 яйца

150 г. сахара

100 г. 15% сметаны

80 г. сливочного масла

200 г. муки

0,5 ч.л. разрыхлителя

1-2 апельсина

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте сахар, сметану, растопленное масло и все хорошо перемешайте.

2. Всыпьте муку с разрыхлителем и добавьте цедру одного апельсина, смешайте, чтобы получилось однородное тесто.

3. Дно формы застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом, посыпаем сахарной пудрой. Выложите на дно формы нарезанный тонкими ломтиками апельсин и вылейте тесто.

4. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке на 20-25 минут, готовность проверяйте деревянной палочкой.

Готовый пирог извлеките из формы, переверните и снимите пергамент, порежьте и можно есть!

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