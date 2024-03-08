Десерт, который любят все – самый простой "Муравейник", основа которого – печенье, или песочное тесто и сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Муравейника" со сгущенным молоком.

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Ингредиенты:

маргарин – 250 г

мука – 16-18 ст. л.

яйцо – 1 шт.

молоко – 3 ст. л.

соль – щепотка

разрыхлитель – 1 ч. л.

сгущенка "Ириска" – 500 г

мед – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Тесто: маргарин натрите на терке, добавьте молоко, сахар, соль, яйцо и муку, чтобы получилось очень крутое тесто.

3. Быстро замесите и положите его в морозильную камеру на 30-60 минут.

4. Натрите его на противень с пергаментом, запекайте в духовке.

5. Смешайте готовое тесто со сгущенным молоком, придайте форму, поставьте в холодильник.

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