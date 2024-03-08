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Вкуснее, чем любой торт: пирожные "Муравейник" за 10 минут
Десерт, который любят все – самый простой "Муравейник", основа которого – печенье, или песочное тесто и сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Муравейника" со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- маргарин – 250 г
- мука – 16-18 ст. л.
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 3 ст. л.
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сгущенка "Ириска" – 500 г
- мед – 1,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Тесто: маргарин натрите на терке, добавьте молоко, сахар, соль, яйцо и муку, чтобы получилось очень крутое тесто.
3. Быстро замесите и положите его в морозильную камеру на 30-60 минут.
4. Натрите его на противень с пергаментом, запекайте в духовке.
5. Смешайте готовое тесто со сгущенным молоком, придайте форму, поставьте в холодильник.
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