Вкуснее, чем любой торт: пирожные "Муравейник" за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт десерта

Десерт, который любят все – самый простой "Муравейник", основа которого – печенье, или песочное тесто и сгущенное молоко. 

Вкусные пирожные ''Муравейник''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Муравейника" со сгущенным молоком. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • маргарин – 250 г
  • мука – 16-18 ст. л. 
  • яйцо – 1 шт. 
  • молоко – 3 ст. л. 
  • соль – щепотка
  • разрыхлитель – 1 ч. л. 
  • сгущенка "Ириска" – 500 г
  • мед – 1,5 ст. л. 

Способ приготовления: 

1. Тесто: маргарин натрите на терке, добавьте молоко, сахар, соль, яйцо и муку, чтобы получилось очень крутое тесто.

Маргарин с мукой

3. Быстро замесите и положите его в морозильную камеру на 30-60 минут.

Приготовление основы для десерта

4. Натрите его на противень с пергаментом, запекайте в духовке. 

Готовое тесто со сгущенным молоком

5. Смешайте готовое тесто со сгущенным молоком, придайте форму, поставьте в холодильник. 

Готовый десерт

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