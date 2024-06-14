Вкуснее, чем магазинная: домашняя кабачковая икра, которую можно есть сразу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
90
Вкуснее, чем магазинная: домашняя кабачковая икра, которую можно есть сразу

Из кабачков можно готовить вкусные закуски, пюре, а также пасту, супы и даже варенье. Очень важно – выбирать для блюд молодые кабачки!

Кабачки для блюд

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной кабачковой икры, с томатной пастой и чесноком.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 кг
  • Лук – 300 г
  • Морковь – 300 г
  • Томатная паста – 1,5 ст. л
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль, перец
  • Масло растительное
  • Вода – 150 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте маленькими кубиками, лук тоже, морковь трем.

2. На сковороду наливаем немного растительного масла и обжариваем лук с морковью. Добавляем кабачки и заливаем водой, солим, перчим.

Как правильно приготовить икру

3. Закрываем крышкой и тушим до мягкости (примерно 25 минут).

Кабачковая икра на зиму

4. За 5 минут до окончания приготовления добавляем томатную пасту и чеснок. Ставим, чтобы остыло. После перебиваем блендером и можно есть!

Готовая икра

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