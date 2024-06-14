Вкуснее, чем магазинная: домашняя кабачковая икра, которую можно есть сразу
Из кабачков можно готовить вкусные закуски, пюре, а также пасту, супы и даже варенье. Очень важно – выбирать для блюд молодые кабачки!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной кабачковой икры, с томатной пастой и чесноком.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 кг
- Лук – 300 г
- Морковь – 300 г
- Томатная паста – 1,5 ст. л
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль, перец
- Масло растительное
- Вода – 150 мл
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте маленькими кубиками, лук тоже, морковь трем.
2. На сковороду наливаем немного растительного масла и обжариваем лук с морковью. Добавляем кабачки и заливаем водой, солим, перчим.
3. Закрываем крышкой и тушим до мягкости (примерно 25 минут).
4. За 5 минут до окончания приготовления добавляем томатную пасту и чеснок. Ставим, чтобы остыло. После перебиваем блендером и можно есть!
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