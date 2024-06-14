Из кабачков можно готовить вкусные закуски, пюре, а также пасту, супы и даже варенье. Очень важно – выбирать для блюд молодые кабачки!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной кабачковой икры, с томатной пастой и чесноком.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг

Лук – 300 г

Морковь – 300 г

Томатная паста – 1,5 ст. л

Чеснок – 3 зуб.

Соль, перец

Масло растительное

Вода – 150 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте маленькими кубиками, лук тоже, морковь трем.

2. На сковороду наливаем немного растительного масла и обжариваем лук с морковью. Добавляем кабачки и заливаем водой, солим, перчим.

3. Закрываем крышкой и тушим до мягкости (примерно 25 минут).

4. За 5 минут до окончания приготовления добавляем томатную пасту и чеснок. Ставим, чтобы остыло. После перебиваем блендером и можно есть!

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