Салат – это всегда удачный вариант вкусного блюда, как на каждый день, так и для праздничного стола. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, но, если вы хотите более сытный вариант блюда, добавьте куриное филе, варенные яйца, рыбу, морепродукты, сыр.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с яблоком, твердым сыром и черносливом.

Ингредиенты:

куриное филе – 100 г

яблоко – 1-2 шт.

сыр твердый – 80 г

чернослив вяленый – 50 г

орехи грецкие – 30 г

чеснок – 3 зуб.

соль, перец, майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите и порежьте куриное филе кубиком.

2. Порежьте чернослив, яблоки также порежьте кубиком, натрите сыр. Орехи порубите.

Видео дня

3. Соберите салат слоями: первый слой – отварная и порезанная курица, подсоленная и поперченная, выдавленный чеснок и немного измельченных орехов. Поверх сделайте сеточку из майонеза. Второй – почищенное и нарезанное кубиками яблоко, сетка из майонеза. Третий – сверху чернослив и немного измельченных орехов, снова сетка из майонеза. Четвертый – посыпьте тертым сыром, украсьте зеленью, черносливом или орехами.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: