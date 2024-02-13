Рыбные салаты всегда легче, чем мясные, но при этом не менее сытные. Стоит отметить, что для таких блюд лучше всего выбирать тунец.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата с тунцом, вареными яйцами и рисом.

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Ингредиенты:

Тунец консервированный – 1 б

Лук – 1 шт.

Рис (сырой) – 1/2 стакана

Плавленый сырок – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Дополнительно:

Майонез

Зеленый лучок

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой тунец и выложите первым слоем.

2. Сверху выложите вареный охлажденный рис, смажьте майонезом.

3. Сверху выложите плавленный сыр, смажьте майонезом.

4. Выложите тертое яйцо, смажьте майонезом.

Присыпьте салат луком и кожно есть!

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