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Вкуснее, чем "Мимоза": легкий рыбный салат из пяти ингредиентов для ужина
Рыбные салаты всегда легче, чем мясные, но при этом не менее сытные. Стоит отметить, что для таких блюд лучше всего выбирать тунец.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата с тунцом, вареными яйцами и рисом.
Ингредиенты:
- Тунец консервированный – 1 б
- Лук – 1 шт.
- Рис (сырой) – 1/2 стакана
- Плавленый сырок – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
Дополнительно:
- Майонез
- Зеленый лучок
Способ приготовления:
1. Разомните вилкой тунец и выложите первым слоем.
2. Сверху выложите вареный охлажденный рис, смажьте майонезом.
3. Сверху выложите плавленный сыр, смажьте майонезом.
4. Выложите тертое яйцо, смажьте майонезом.
Присыпьте салат луком и кожно есть!
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