Вкуснее, чем "Мимоза": легкий рыбный салат из пяти ингредиентов для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Рыбные салаты всегда легче, чем мясные, но при этом не менее сытные. Стоит отметить, что для таких блюд лучше всего выбирать тунец. 

Вкусный рыбный салат

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата с тунцом, вареными яйцами и рисом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 1 б
  • Лук – 1 шт.
  • Рис (сырой) – 1/2 стакана
  • Плавленый сырок – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.

Дополнительно: 

  • Майонез
  • Зеленый лучок

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой тунец и выложите первым слоем.

Тунец для салата

2. Сверху выложите вареный охлажденный рис, смажьте майонезом.

Приготовление салата

3. Сверху выложите плавленный сыр, смажьте майонезом.

Плавленный сыр

4. Выложите тертое яйцо, смажьте майонезом. 

Тертые яйца для салата

Присыпьте салат луком и кожно есть!

Готовый салат

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