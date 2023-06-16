Вкуснее, чем "Мимоза": легкий салат для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,4 т.
Рецепт салата

Салат "Мимоза" умеют готовить все, но, если вы например не любите рыбные консервы, их можно заменить куриным филе, твердым сыром. А пикантности блюду придаст консервированный ананас и жареные грибы.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с ананасами и грибами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • копченое филе – 300 г
  • ананасы – 180 г
  • грибы – 300 г
  • лук – 1 шт
  • сыр – 180 г
  • яйца – 2 шт.
  • майонез
  • соль

Способ приготовления:

Видео дня

1. Нарежьте шампиньоны и лук, обжарьте до золотистости и дайте остыть.

Лук и грибы

2. Нарежьте куриное филе на кусочки.

Куриное филе для салата

3. Отварить яйца и натрите отдельно желток и белок.

4. Натрите сыр на терку.

Сыр для приготовления салата

5. В тарелку поставьте форму и выложите салат слоями: грибы – майонез, сыр – майонез, курица – майонез, анансы – майонез, белок – желток.

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты