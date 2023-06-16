Салат "Мимоза" умеют готовить все, но, если вы например не любите рыбные консервы, их можно заменить куриным филе, твердым сыром. А пикантности блюду придаст консервированный ананас и жареные грибы.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с ананасами и грибами.

Ингредиенты:

копченое филе – 300 г

ананасы – 180 г

грибы – 300 г

лук – 1 шт

сыр – 180 г

яйца – 2 шт.

майонез

соль

Способ приготовления:

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1. Нарежьте шампиньоны и лук, обжарьте до золотистости и дайте остыть.

2. Нарежьте куриное филе на кусочки.

3. Отварить яйца и натрите отдельно желток и белок.

4. Натрите сыр на терку.

5. В тарелку поставьте форму и выложите салат слоями: грибы – майонез, сыр – майонез, курица – майонез, анансы – майонез, белок – желток.

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