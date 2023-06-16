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Вкуснее, чем "Мимоза": легкий салат для праздничного стола и на каждый день
Салат "Мимоза" умеют готовить все, но, если вы например не любите рыбные консервы, их можно заменить куриным филе, твердым сыром. А пикантности блюду придаст консервированный ананас и жареные грибы.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с ананасами и грибами.
Ингредиенты:
- копченое филе – 300 г
- ананасы – 180 г
- грибы – 300 г
- лук – 1 шт
- сыр – 180 г
- яйца – 2 шт.
- майонез
- соль
Способ приготовления:
1. Нарежьте шампиньоны и лук, обжарьте до золотистости и дайте остыть.
2. Нарежьте куриное филе на кусочки.
3. Отварить яйца и натрите отдельно желток и белок.
4. Натрите сыр на терку.
5. В тарелку поставьте форму и выложите салат слоями: грибы – майонез, сыр – майонез, курица – майонез, анансы – майонез, белок – желток.
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