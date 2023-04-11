Вкуснее, чем "Мимоза": легкий салат для праздничного стола из бюджетных продуктов
Куриное филе и ананасы – идеальные продукты для приготовления салатов, а также из них можно сделать мясо по-французски. Соусы для салатов из этих ингредиентов лучше готовить из йогурта, майонеза.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного салата с куриным филе, ананасами и твердым сыром.
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Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- твердый сыр – 200 г
- кукуруза консервированная – 1 банка
- консервированные ананасы – 1 банка
- майонез – 200 г
- зеленый лук – пучок
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварите, порежьте на кусочки, добавьте майонез, соль, перемешайте.
2. Соберите салат слоями: куриное филе с майонезом, ананасы, майонез, тертый сыр, майонез, куриное филе с майонезом, кукуруза, майонез, тертый сыр и сверху присыпьте измельченным зеленым луком.
Готовый салат поставьте в холодильник на несколько часов!
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