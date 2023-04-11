Куриное филе и ананасы – идеальные продукты для приготовления салатов, а также из них можно сделать мясо по-французски. Соусы для салатов из этих ингредиентов лучше готовить из йогурта, майонеза.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного салата с куриным филе, ананасами и твердым сыром.

Видео дня

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

твердый сыр – 200 г

кукуруза консервированная – 1 банка

консервированные ананасы – 1 банка

майонез – 200 г

зеленый лук – пучок

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите, порежьте на кусочки, добавьте майонез, соль, перемешайте.

2. Соберите салат слоями: куриное филе с майонезом, ананасы, майонез, тертый сыр, майонез, куриное филе с майонезом, кукуруза, майонез, тертый сыр и сверху присыпьте измельченным зеленым луком.

Готовый салат поставьте в холодильник на несколько часов!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: