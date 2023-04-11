Вкуснее, чем "Мимоза": легкий салат для праздничного стола из бюджетных продуктов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,4 т.
Рецепт салата

Куриное филе и ананасы – идеальные продукты для приготовления салатов, а также из них можно сделать мясо по-французски. Соусы для салатов из этих ингредиентов лучше готовить из йогурта, майонеза. 

Вкусный салат из филе

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного салата с куриным филе, ананасами и твердым сыром. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • твердый сыр – 200 г
  • кукуруза консервированная – 1 банка 
  • консервированные ананасы – 1 банка 
  • майонез – 200 г
  • зеленый лук – пучок 
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите, порежьте на кусочки, добавьте майонез, соль, перемешайте. 

Филе для салата

2. Соберите салат слоями: куриное филе с майонезом, ананасы, майонез, тертый сыр, майонез, куриное филе с майонезом, кукуруза, майонез, тертый сыр и сверху присыпьте измельченным зеленым луком.

Приготовление салата

Готовый салат поставьте в холодильник на несколько часов! 

Готовый салат

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