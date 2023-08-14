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Вкуснее, чем "Мимоза": легкий салат с рыбной консервой, плавленным сыром и рисом
Салаты можно готовить из любых овощей, а также из бобовых, морепродуктов, мяса, рыбы. Для того, чтобы салат был более сытным, добавьте твердый сыр, крупы.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата, который по вкусу очень напоминает "Мимозу", но при этом готовится с рисом.
Ингредиенты:
- сардины – 1 б
- яйца – 4 шт.
- плавленый сыр – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- рис – 4 ст. л.
- соль, перец
- майонез
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Вареные яйца нарежьте кубиком.
2. Плавленые сырки натрите на крупной терке.
3. Из сардины слейте жидкость и разомните вилкой. Лук мелко нарежьте.
4. Рис отварите в подсоленной воде, после чего промойте.
5. Выложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом, перемешайте, выложите салат на блюдо, украсьте зеленым луком.
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