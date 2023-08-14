Вкуснее, чем "Мимоза": легкий салат с рыбной консервой, плавленным сыром и рисом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
549
Рецепт салата

Салаты можно готовить из любых овощей, а также из бобовых, морепродуктов, мяса, рыбы. Для того, чтобы салат был более сытным, добавьте твердый сыр, крупы. 

Сытный домашний салат

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата, который по вкусу очень напоминает "Мимозу", но при этом готовится с рисом. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • сардины – 1 б
  • яйца – 4 шт. 
  • плавленый сыр – 2 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • рис – 4 ст. л.
  • соль, перец
  • майонез
  • зеленый лук

Способ приготовления:

1. Вареные яйца нарежьте кубиком.

Сардина для салата

2. Плавленые сырки натрите на крупной терке.

Плавленный сыр

3. Из сардины слейте жидкость и разомните вилкой. Лук мелко нарежьте. 

Рис для сытного салата

4. Рис отварите в подсоленной воде, после чего промойте. 

Чем заправить блюдо

5. Выложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом, перемешайте, выложите салат на блюдо, украсьте зеленым луком. 

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты