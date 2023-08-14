Салаты можно готовить из любых овощей, а также из бобовых, морепродуктов, мяса, рыбы. Для того, чтобы салат был более сытным, добавьте твердый сыр, крупы.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата, который по вкусу очень напоминает "Мимозу", но при этом готовится с рисом.

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Ингредиенты:

сардины – 1 б

яйца – 4 шт.

плавленый сыр – 2 шт.

лук – 1 шт.

рис – 4 ст. л.

соль, перец

майонез

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Вареные яйца нарежьте кубиком.

2. Плавленые сырки натрите на крупной терке.

3. Из сардины слейте жидкость и разомните вилкой. Лук мелко нарежьте.

4. Рис отварите в подсоленной воде, после чего промойте.

5. Выложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом, перемешайте, выложите салат на блюдо, украсьте зеленым луком.

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