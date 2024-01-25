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Вкуснее, чем "Мимоза": рецепт вкусного салата со шпротами
Шпроты можно использовать для приготовления вкусных закусок, намазок, а также салатов. Чаще всего шпроты используют для приготовления бутербродов.
Кулинар поделился в Instagram рецептом оригинального салата со шпротами, овощами и майонезом, который будет очень сытным и вкусным.
Ингредиенты:
- 3 ложки кукурузы
- 70 г твердого сыра
- 3 вареных яйца
- 4 маринованные огурца
- 1 банка шпротов
- 3 ст. л. майонеза
- молотый перец
Для украшения (по желанию):
- укроп, сладкий перец или гранат
Способ приготовления:
1. Овощи отварите, натрите на терке или порежьте кубиком.
2. Шпроты разомните вилкой, добавьте к овощам, туда же добавьте майонез, специи и перемешайте.
3. Выложите салат на блюдо, сверху украсьте.
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