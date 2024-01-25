Вкуснее, чем "Мимоза": рецепт вкусного салата со шпротами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем 'Мимоза': рецепт вкусного салата со шпротами

Шпроты можно использовать для приготовления вкусных закусок, намазок, а также салатов. Чаще всего шпроты используют для приготовления бутербродов. 

Вкусный салат со шпротами

Кулинар поделился в Instagram рецептом оригинального салата со шпротами, овощами и майонезом, который будет очень сытным и вкусным. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • 3 ложки кукурузы
  • 70 г твердого сыра
  • 3 вареных яйца
  • 4 маринованные огурца
  • 1 банка шпротов
  • 3 ст. л. майонеза
  • молотый перец

Для украшения (по желанию):

  • укроп, сладкий перец или гранат

Способ приготовления: 

1. Овощи отварите, натрите на терке или порежьте кубиком. 

Ингредиенты для салата

2. Шпроты разомните вилкой, добавьте к овощам, туда же добавьте майонез, специи и перемешайте.

Приготовление салата

3. Выложите салат на блюдо, сверху украсьте. 

Готовый салат

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