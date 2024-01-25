Шпроты можно использовать для приготовления вкусных закусок, намазок, а также салатов. Чаще всего шпроты используют для приготовления бутербродов.

Кулинар поделился в Instagram рецептом оригинального салата со шпротами, овощами и майонезом, который будет очень сытным и вкусным.

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Ингредиенты:

3 ложки кукурузы

70 г твердого сыра

3 вареных яйца

4 маринованные огурца

1 банка шпротов

3 ст. л. майонеза

молотый перец

Для украшения (по желанию):

укроп, сладкий перец или гранат

Способ приготовления:

1. Овощи отварите, натрите на терке или порежьте кубиком.

2. Шпроты разомните вилкой, добавьте к овощам, туда же добавьте майонез, специи и перемешайте.

3. Выложите салат на блюдо, сверху украсьте.

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