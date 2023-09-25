Салат "Марсель" – очень сытное блюдо, основа которого – шпроты, вареные яйца, тертый твердый сыр и чернослив. Стоит отметить, что приемущество этого салата в том, что готовится он всего 10-15 минут.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного и сытного салата со шпротами "Марсель", который будет идеальным блюдом для праздничного стола.

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Ингредиенты:

Шпроты без масла – 100 г

Чернослив

Морковь – 2 шт. жаренный

Яйца – 2 шт.

Твердый сыр – 100 г

Оливки и маслины – 6 шт.

Соль

Майонез

Способ приготовления:

1. Морковь помойте, натрите и пожарьте, остудите.

2. Предварительно отварите яйца, натрите на терке отдельно желтки и белки.

3. Нарежьте мелко чернослив.

4. Соберите салат слоями: на дно выложите измельченные шпроты, майонез, твердый тертый сыр, майонез, жареную морковь, чернослив, майонез, порезанные оливки и маслины, тертый белок, майонез и присыпьте тертым желтком.

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