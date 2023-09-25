Вкуснее, чем "Мимоза": салат "Марсель" со шпротами за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Салат "Марсель" – очень сытное блюдо, основа которого – шпроты, вареные яйца, тертый твердый сыр и чернослив. Стоит отметить, что приемущество этого салата в том, что готовится он всего 10-15 минут. 

Вкусный салат

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного и сытного салата со шпротами "Марсель", который будет идеальным блюдом для праздничного стола.

Как правильно приготовить вкусный и сытный салат
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Ингредиенты:

  • Шпроты без масла – 100 г
  • Чернослив
  • Морковь – 2 шт. жаренный
  • Яйца – 2 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Оливки и маслины – 6 шт.
  • Соль
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Морковь помойте, натрите и пожарьте, остудите. 

Жареная морковь

2. Предварительно отварите яйца, натрите на терке отдельно желтки и белки. 

Белки для салата

3. Нарежьте мелко чернослив. 

Чернослив для салата

4. Соберите салат слоями: на дно выложите измельченные шпроты, майонез, твердый тертый сыр, майонез, жареную морковь, чернослив, майонез, порезанные оливки и маслины, тертый белок, майонез и присыпьте тертым желтком. 

Готовый салат

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