Вкуснее, чем "Мимоза": салат с морковью по-корейски, куриным филе и сыром

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления не только котлет, но также филе может быть остовым ингредиентом для салатов. Его можно запекать или просто отварить. 

Сытный салат с куриным филе

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instаgram рецептом вкусного салата из куриного филе, с сыром и морковью по-корейски. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт. 
  • сыр моцарелла – 150 г
  • корейская морковь – 100 г
  • яйцо – 5 шт
  • майонез

Способ приготовления:

1. Запеките или отварите куриное филе со специями и солью. Нарежьте кубиком.

Куриное филе для салата

2. Отварите яйца и отделите желток от белка. Натираем сыр и белок на терке. Желток перетрите вилкой.

Вареные тертые яйца

3. Соберите салат: выкладываем слоями – мясо, майонез, сыр тертый, майонез, морковь, майонез, тертый желток. Поставьте в холодильник на 30 минут. Снимите форму и подавайте.

Готовый салат

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