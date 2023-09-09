Вкуснее, чем "Мимоза": салат с морковью по-корейски, куриным филе и сыром
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления не только котлет, но также филе может быть остовым ингредиентом для салатов. Его можно запекать или просто отварить.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instаgram рецептом вкусного салата из куриного филе, с сыром и морковью по-корейски.
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Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- сыр моцарелла – 150 г
- корейская морковь – 100 г
- яйцо – 5 шт
- майонез
Способ приготовления:
1. Запеките или отварите куриное филе со специями и солью. Нарежьте кубиком.
2. Отварите яйца и отделите желток от белка. Натираем сыр и белок на терке. Желток перетрите вилкой.
3. Соберите салат: выкладываем слоями – мясо, майонез, сыр тертый, майонез, морковь, майонез, тертый желток. Поставьте в холодильник на 30 минут. Снимите форму и подавайте.
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