Морковь по-корейски может быть как отдельной закуской, так и основой для приготовления салатов. К тому же она отлично сочетается с вареными яйцами, крабовыми палочками, сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, с яйцами и сыром "косичка".

Ингредиенты:

морковь по-корейски 200 г

кукуруза 1 банка

сыр "косичка" 100 г

майонез

4 яйца

Способ приготовления:

1. Сыр нарежьте мелкими кубиками, добавьте морковь, вареные яйца и кукурузу, заправьте майонезом, перемешайте.

При подаче добавьте сухарики!

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