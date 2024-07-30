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Вкуснее, чем "Мимоза", "Шуба" и оливье: сытный салат из корейской моркови и сыра "косичка"
Морковь по-корейски может быть как отдельной закуской, так и основой для приготовления салатов. К тому же она отлично сочетается с вареными яйцами, крабовыми палочками, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, с яйцами и сыром "косичка".
Ингредиенты:
- морковь по-корейски 200 г
- кукуруза 1 банка
- сыр "косичка" 100 г
- майонез
- 4 яйца
Способ приготовления:
1. Сыр нарежьте мелкими кубиками, добавьте морковь, вареные яйца и кукурузу, заправьте майонезом, перемешайте.
При подаче добавьте сухарики!
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