Вкуснее, чем "Мимоза", "Шуба" и оливье: сытный салат из корейской моркови и сыра "косичка"

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
30
Готовый салат

Морковь по-корейски может быть как отдельной закуской, так и основой для приготовления салатов. К тому же она отлично сочетается с вареными яйцами, крабовыми палочками, сыром.

Видео дня
Вкусный салат из моркови

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, с яйцами и сыром "косичка".

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • морковь по-корейски 200 г
  • кукуруза 1 банка
  • сыр "косичка" 100 г
  • майонез
  • 4 яйца

Способ приготовления:

1. Сыр нарежьте мелкими кубиками, добавьте морковь, вареные яйца и кукурузу, заправьте майонезом, перемешайте.

Ингредиенты для салата

При подаче добавьте сухарики!

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктысалатрецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты