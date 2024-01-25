Сельдерей – очень полезный, вкусный и ароматный корнеплод, который можно добавлять в супы, а также использовать для приготовления вкусных закусок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного сельдерея по-корейски, с морковью и специями.

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Ингредиенты:

корень сельдерея – 1 кг

морковь – 150-200 г

масло – 200 мл

соль – 1 ст. л.

сахар – 4 ст. л.

уксус – 5 ст. л.

чеснок – 10 зуб.

острый перец чили без семян – по вкусу (у меня 1/3 маленького перчика)

молотый кориандр – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Очистите корень сельдерея, морковь и чеснок. Сельдерей и морковь натрите на терке или соответствующей насадке на комбайне или мясорубке. Переложите в миску. Сверху выложите пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный острый перец.

2️. В сотейник налейте масло, добавьте соль, сахар, уксус и кориандр. Доведите до кипения.

3️. Залейте овощи кипящим маслом так, чтобы масло проходило через чеснок и перец (именно это придает вкус), хорошо перемешайте. Накройте и уберите на сутки в холодильник.

Готовый сельдерей разложите по чистым банкам и можно есть!

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