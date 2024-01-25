Вкуснее, чем морковь: полезный сельдерей по-корейски за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт закуски

Сельдерей – очень полезный, вкусный и ароматный корнеплод, который можно добавлять в супы, а также использовать для приготовления вкусных закусок. 

Что приготовить из сельдерея

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного сельдерея по-корейски, с морковью и специями.

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • корень сельдерея – 1 кг
  • морковь – 150-200 г
  • масло – 200 мл
  • соль – 1 ст. л.
  • сахар – 4 ст. л.
  • уксус – 5 ст. л.
  • чеснок – 10 зуб. 
  • острый перец чили без семян – по вкусу (у меня 1/3 маленького перчика)
  • молотый кориандр – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Очистите корень сельдерея, морковь и чеснок. Сельдерей и морковь натрите на терке или соответствующей насадке на комбайне или мясорубке. Переложите в миску. Сверху выложите пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный острый перец.

Сырой сельдерей

2️. В сотейник налейте масло, добавьте соль, сахар, уксус и кориандр. Доведите до кипения.

Маринад для овощей

3️. Залейте овощи кипящим маслом так, чтобы масло проходило через чеснок и перец (именно это придает вкус), хорошо перемешайте. Накройте и уберите на сутки в холодильник.

Приготовление закуски

Готовый сельдерей разложите по чистым банкам и можно есть!

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA сообщалось, как вкусно приготовить свеклу по-корейски со специями и маслом. 

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