Вкуснее, чем морковь: полезный сельдерей по-корейски за 10 минут
Сельдерей – очень полезный, вкусный и ароматный корнеплод, который можно добавлять в супы, а также использовать для приготовления вкусных закусок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного сельдерея по-корейски, с морковью и специями.
Ингредиенты:
- корень сельдерея – 1 кг
- морковь – 150-200 г
- масло – 200 мл
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 4 ст. л.
- уксус – 5 ст. л.
- чеснок – 10 зуб.
- острый перец чили без семян – по вкусу (у меня 1/3 маленького перчика)
- молотый кориандр – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Очистите корень сельдерея, морковь и чеснок. Сельдерей и морковь натрите на терке или соответствующей насадке на комбайне или мясорубке. Переложите в миску. Сверху выложите пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный острый перец.
2️. В сотейник налейте масло, добавьте соль, сахар, уксус и кориандр. Доведите до кипения.
3️. Залейте овощи кипящим маслом так, чтобы масло проходило через чеснок и перец (именно это придает вкус), хорошо перемешайте. Накройте и уберите на сутки в холодильник.
Готовый сельдерей разложите по чистым банкам и можно есть!
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