Вкуснее, чем мороженое: клубнично-банановый десерт без сахара и выпекания

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт десерта

Клубника и банан – фрукты, которые идеально сочетаются. Из них получится нежное и вкусное мороженое, а также пирог, фруктовый салат. 

Что приготовить из клубники и банана

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении десерта из клубники и банана. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • Клубника и банан
  • Йогурт (густой)
  • Белый шоколад или молочный

Способ приготовления: 

1️. Клубнику хорошо моем и режем на маленькие частицы.

Клубника и банан

2️. К клубнике добавляем йогурт, здесь важно выбирать густой йогурт.

Основа для десерта

3. Хорошо перемешиваем и выкладываем на пергамент. Отправляем в морозильную камеру до застывания.

Приготовление десерта

По желанию можно полить шоколадом!

Готовый десерт

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