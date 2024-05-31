Клубника и банан – фрукты, которые идеально сочетаются. Из них получится нежное и вкусное мороженое, а также пирог, фруктовый салат.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении десерта из клубники и банана.

Ингредиенты:

Клубника и банан

Йогурт (густой)

Белый шоколад или молочный

Способ приготовления:

1️. Клубнику хорошо моем и режем на маленькие частицы.

2️. К клубнике добавляем йогурт, здесь важно выбирать густой йогурт.

3. Хорошо перемешиваем и выкладываем на пергамент. Отправляем в морозильную камеру до застывания.

По желанию можно полить шоколадом!

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