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Вкуснее, чем мороженое: клубнично-банановый десерт без сахара и выпекания
Клубника и банан – фрукты, которые идеально сочетаются. Из них получится нежное и вкусное мороженое, а также пирог, фруктовый салат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении десерта из клубники и банана.
Ингредиенты:
- Клубника и банан
- Йогурт (густой)
- Белый шоколад или молочный
Способ приготовления:
1️. Клубнику хорошо моем и режем на маленькие частицы.
2️. К клубнике добавляем йогурт, здесь важно выбирать густой йогурт.
3. Хорошо перемешиваем и выкладываем на пергамент. Отправляем в морозильную камеру до застывания.
По желанию можно полить шоколадом!
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