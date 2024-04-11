Вкуснее, чем мясной: бюджетный шашлык из куриных сердечек в пивном маринаде за 12 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт шашлыка

Если вам надоел шашлык из мяса, его можно заменить рыбным и даже печеночным. А особенно вкусно будет приготовить его из бюджетных куриных сердечек. И маринад для них лучше всего сделать из пива.

Как из куриных сердечек сделать шашлык

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень бюджетного, вкусного шашлыка из куриных сердечек. 

Рецепт шашлыка
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Ингредиенты: 

  • Куриные сердечки – 1 кг
  • Лук – 2 шт. 
  • Соль – 2 ч. л. 
  • Кориандр молотый – 1 ч. л. 
  • Паприка молотая – 2/3 ст. л. 
  • Оливковое масло – 3 ст. л. 
  • Пиво – 0,5 л
  • Черный молотый перец

Способ приготовления: 

1. Сердечки залейте пивом примерно на 2 часа, затем сливаем жидкость и добавляем другие специи. 

Куриные сердечки с пивом

2. После на шампура нанизываем плотно друг к другу сердечки. 

Специи и лук для блюда

3. Готовьте шашлык на огне 12-20 минут.

Готовый шашлык

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