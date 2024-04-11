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Вкуснее, чем мясной: бюджетный шашлык из куриных сердечек в пивном маринаде за 12 минут
Если вам надоел шашлык из мяса, его можно заменить рыбным и даже печеночным. А особенно вкусно будет приготовить его из бюджетных куриных сердечек. И маринад для них лучше всего сделать из пива.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень бюджетного, вкусного шашлыка из куриных сердечек.
Ингредиенты:
- Куриные сердечки – 1 кг
- Лук – 2 шт.
- Соль – 2 ч. л.
- Кориандр молотый – 1 ч. л.
- Паприка молотая – 2/3 ст. л.
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Пиво – 0,5 л
- Черный молотый перец
Способ приготовления:
1. Сердечки залейте пивом примерно на 2 часа, затем сливаем жидкость и добавляем другие специи.
2. После на шампура нанизываем плотно друг к другу сердечки.
3. Готовьте шашлык на огне 12-20 минут.
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