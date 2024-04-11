Если вам надоел шашлык из мяса, его можно заменить рыбным и даже печеночным. А особенно вкусно будет приготовить его из бюджетных куриных сердечек. И маринад для них лучше всего сделать из пива.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень бюджетного, вкусного шашлыка из куриных сердечек.

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Ингредиенты:

Куриные сердечки – 1 кг

Лук – 2 шт.

Соль – 2 ч. л.

Кориандр молотый – 1 ч. л.

Паприка молотая – 2/3 ст. л.

Оливковое масло – 3 ст. л.

Пиво – 0,5 л

Черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Сердечки залейте пивом примерно на 2 часа, затем сливаем жидкость и добавляем другие специи.

2. После на шампура нанизываем плотно друг к другу сердечки.

3. Готовьте шашлык на огне 12-20 минут.

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