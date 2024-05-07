Вкуснее, чем мясной: легкий шашлык из скумбрии за 15 минут для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт шашлыка

Скумбрия – очень вкусная, бюджетная и полезная рыба, которую можно готовить в духовке и на мангале. Еще ее можно солить и готовить из нее салаты и намазки.

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из скумбрии, который очень быстро готовится.

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Специя: паприка, чеснок, лук, томат, куркума, перец, орегано, базилик
  • Масло подсолнечное 50 мл

Соус Тар-Тар:

  • Йогурт турецкий 10%
  • Майонез
  • Мята свежа
  • Петрушка
  • Огурец
  • Цедра лимона

Способ приготовления:

1. Скумбрию почистите и порежьте порционно.

Свежая рыба

2. Добавьте специи, растительное масло и осторожно перемешайте. Соль не добавляем, так как скумбрия сама по себе соленая. Маринуем рыбу 1-3 часа.

Сколько мариновать рыбу

3. Нанизывайте рыбу на шампур и готовьте примерно 15-20 минут.

Приготовление шашлыка

Готовую рыбу поливаем соком лимона и подаем с соусом.

Готовый шашлык из скумбрии

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