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Вкуснее, чем мясной: легкий шашлык из скумбрии за 15 минут для ужина
Скумбрия – очень вкусная, бюджетная и полезная рыба, которую можно готовить в духовке и на мангале. Еще ее можно солить и готовить из нее салаты и намазки.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из скумбрии, который очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Специя: паприка, чеснок, лук, томат, куркума, перец, орегано, базилик
- Масло подсолнечное 50 мл
Соус Тар-Тар:
- Йогурт турецкий 10%
- Майонез
- Мята свежа
- Петрушка
- Огурец
- Цедра лимона
Способ приготовления:
1. Скумбрию почистите и порежьте порционно.
2. Добавьте специи, растительное масло и осторожно перемешайте. Соль не добавляем, так как скумбрия сама по себе соленая. Маринуем рыбу 1-3 часа.
3. Нанизывайте рыбу на шампур и готовьте примерно 15-20 минут.
Готовую рыбу поливаем соком лимона и подаем с соусом.
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