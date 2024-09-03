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Вкуснее, чем мясные: бюджетные котлеты из печени за 10 минут
Печень – не только вкусный и полезный продукт, но еще и универсальный, который можно тушить, жарить, делать паштеты, а также котлеты и отбивные. Еще печень можно использовать для приготовления теплых салатов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении котлет из печени.
Ингредиенты:
- Печень куриная 500 г
- Яйцо 1 шт
- Мука 2 ст.л.
- Специи (сухой чеснок, соль)
- Морковь 1 шт
- Лук 1 шт
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Печень помойте и очистите от пленок, порежьте очень мелко.
2. Добавьте муку, специи, жареную морковь с луком, яйцо, специи и перемешайте.
3. Выложите ложкой на сковороду с горячим маслом и обжарьте с двух сторон.
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