Печень – не только вкусный и полезный продукт, но еще и универсальный, который можно тушить, жарить, делать паштеты, а также котлеты и отбивные. Еще печень можно использовать для приготовления теплых салатов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении котлет из печени.

Ингредиенты:

Печень куриная 500 г

Яйцо 1 шт

Мука 2 ст.л.

Специи (сухой чеснок, соль)

Морковь 1 шт

Лук 1 шт

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Печень помойте и очистите от пленок, порежьте очень мелко.

2. Добавьте муку, специи, жареную морковь с луком, яйцо, специи и перемешайте.

3. Выложите ложкой на сковороду с горячим маслом и обжарьте с двух сторон.

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