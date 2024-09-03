Вкуснее, чем мясные: бюджетные котлеты из печени за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкуснее, чем мясные: бюджетные котлеты из печени за 10 минут

Печень – не только вкусный и полезный продукт, но еще и универсальный, который можно тушить, жарить, делать паштеты, а также котлеты и отбивные. Еще печень можно использовать для приготовления теплых салатов.

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Вкусные котлеты из печени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении котлет из печени.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Печень куриная 500 г
  • Яйцо 1 шт
  • Мука 2 ст.л.
  • Специи (сухой чеснок, соль)
  • Морковь 1 шт
  • Лук 1 шт
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Печень помойте и очистите от пленок, порежьте очень мелко.

Печень для блюда

2. Добавьте муку, специи, жареную морковь с луком, яйцо, специи и перемешайте.

Основа для котлет

3. Выложите ложкой на сковороду с горячим маслом и обжарьте с двух сторон.

Готовые котлеты

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