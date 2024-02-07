Вкуснее, чем мясные: крабовые котлеты без муки, с сыром и вареными яйцами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Рецепт вкусных котлет

Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы, но еще и из бобовых, овощей и печени. Еще очень вкусными котлеты будут из крабовых палочек. 

Крабовые котлеты

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных крабовых котлет с творогом, вареными яйцами и чесноком. 

Рецепт крабовых котлет
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Ингредиенты: 

  • вареные яйца – 2 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • крабовые палочки – 400 г
  • чеснок – 2 зуб. 
  • яйцо сырое – 1 шт. 
  • перец, соль
  • панировка

Способ приготовления: 

1. Переложите крабовые палочки, сыр, сырое яйцо и тертые вареные, чеснок, соль, перец и перебейте до однородности.

Ингредиенты для основы

2. Сформируйте котлеты и обваляйте в панировке.

Приготовление котлет

3. Обжарьте с двух сторон на сковороде.

Готовые котлеты

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