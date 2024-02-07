Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы, но еще и из бобовых, овощей и печени. Еще очень вкусными котлеты будут из крабовых палочек.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных крабовых котлет с творогом, вареными яйцами и чесноком.

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Ингредиенты:

вареные яйца – 2 шт.

твердый сыр – 100 г

крабовые палочки – 400 г

чеснок – 2 зуб.

яйцо сырое – 1 шт.

перец, соль

панировка

Способ приготовления:

1. Переложите крабовые палочки, сыр, сырое яйцо и тертые вареные, чеснок, соль, перец и перебейте до однородности.

2. Сформируйте котлеты и обваляйте в панировке.

3. Обжарьте с двух сторон на сковороде.

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