Видео дня
Вкуснее, чем мясные: крабовые котлеты без муки, с сыром и вареными яйцами
Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы, но еще и из бобовых, овощей и печени. Еще очень вкусными котлеты будут из крабовых палочек.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных крабовых котлет с творогом, вареными яйцами и чесноком.
Ингредиенты:
- вареные яйца – 2 шт.
- твердый сыр – 100 г
- крабовые палочки – 400 г
- чеснок – 2 зуб.
- яйцо сырое – 1 шт.
- перец, соль
- панировка
Способ приготовления:
1. Переложите крабовые палочки, сыр, сырое яйцо и тертые вареные, чеснок, соль, перец и перебейте до однородности.
2. Сформируйте котлеты и обваляйте в панировке.
3. Обжарьте с двух сторон на сковороде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: