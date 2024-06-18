Вкуснее, чем мясные: полезные и вкусные котлеты из кабачка и феты за 10 минут

Из кабачков можно готовить полезные и вкусные оладьи, а также блины, салаты, котлеты. Еще их можно мариновать, консервировать на зиму, делать пряную икру.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из кабачков, с фетой, яйцами и луком.

Ингредиенты:

кабачки – 500 г

фета – 200 г

панировочные сухари – 100 г

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

специи (смесь перцев) – по вкусу

зелень – по вкусу

масло

Соус:

сметана/йогурт + огурец (режем соломкой) + чеснок + соль (лимонная) + зелень

Способ приготовления:

1. Помойте кабачки, если кожура толстая, то обрезаем ее. Также удалите крупные косточки.

2. Натрите на мелкую терку и отожмите лишнюю влагу, добавьте фету, мелко порезанный лук, нарезанную зелень, яйца, панировочные сухари и специи, перемешайте.

3. Сформируйте котлеты, обжарьте с двух сторон на маленьком огне до золотистого цвета примерно по 5-6 минут с каждой стороны.

Готовые котлеты подавайте с соусом!

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