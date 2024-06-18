Вкуснее, чем мясные: полезные и вкусные котлеты из кабачка и феты за 10 минут
Из кабачков можно готовить полезные и вкусные оладьи, а также блины, салаты, котлеты. Еще их можно мариновать, консервировать на зиму, делать пряную икру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из кабачков, с фетой, яйцами и луком.
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г
- фета – 200 г
- панировочные сухари – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- специи (смесь перцев) – по вкусу
- зелень – по вкусу
- масло
Соус:
- сметана/йогурт + огурец (режем соломкой) + чеснок + соль (лимонная) + зелень
Способ приготовления:
1. Помойте кабачки, если кожура толстая, то обрезаем ее. Также удалите крупные косточки.
2. Натрите на мелкую терку и отожмите лишнюю влагу, добавьте фету, мелко порезанный лук, нарезанную зелень, яйца, панировочные сухари и специи, перемешайте.
3. Сформируйте котлеты, обжарьте с двух сторон на маленьком огне до золотистого цвета примерно по 5-6 минут с каждой стороны.
Готовые котлеты подавайте с соусом!
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