Вкуснее, чем мясные: полезные и вкусные котлеты из кабачка и феты за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
222
Вкуснее, чем мясные: полезные и вкусные котлеты из кабачка и феты за 10 минут

Из кабачков можно готовить полезные и вкусные оладьи, а также блины, салаты, котлеты. Еще их можно мариновать, консервировать на зиму, делать пряную икру. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из кабачков, с фетой, яйцами и луком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • кабачки – 500 г 
  • фета – 200 г 
  • панировочные сухари – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • специи (смесь перцев) – по вкусу
  • зелень – по вкусу
  • масло

Соус:

  • сметана/йогурт + огурец (режем соломкой) + чеснок + соль (лимонная) + зелень

Способ приготовления: 

1. Помойте кабачки, если кожура толстая, то обрезаем ее. Также удалите крупные косточки. 

Свежий кабачок для блюда

2. Натрите на мелкую терку и отожмите лишнюю влагу, добавьте фету, мелко порезанный лук, нарезанную зелень, яйца, панировочные сухари и специи, перемешайте. 

Приготовление основы для котлет

3. Сформируйте котлеты, обжарьте с двух сторон на маленьком огне до золотистого цвета примерно по 5-6 минут с каждой стороны.

Жареные котлеты

Готовые котлеты подавайте с соусом!

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты