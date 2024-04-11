Вкуснее, чем мясные: полезные котлеты из брокколи с сыром для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт котлет

Брокколи – очень полезный овощ, который по мнению специалистов нужно есть всем. Его можно использовать для приготовления вкусных супов, салатов, закусок, пирогов и даже котлет. 

Вкусные котлеты из брокколи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из брокколи, с твердым сыром и без муки. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • брокколи – 1 шт. 
  • яйца – 2 шт. 
  • специи 
  • тертый пармезан
  • твердый сыр
  • панировочные сухари 
  • лук шаллот 

Способ приготовления:

1. Отварите брокколи до готовности, опустите в воду со льдом. 

Брокколи для приготовления котлет

2. После порежьте его мелко, переложите в миску и добавьте тертый пармезан, порезанный лук, яйца, специи и панировочные сухари, перемешайте.

Основа для котлет

3. Порежьте кубиком твердый сыр.

Сыр для блюда

4. Сформируйте котлеты, выложите во внутрь сыр. 

Приготовление котлет

5. Обжарьте с двух сторон до готовности. 

Готовое блюдо

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