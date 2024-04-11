Брокколи – очень полезный овощ, который по мнению специалистов нужно есть всем. Его можно использовать для приготовления вкусных супов, салатов, закусок, пирогов и даже котлет.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из брокколи, с твердым сыром и без муки.

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Ингредиенты:

брокколи – 1 шт.

яйца – 2 шт.

специи

тертый пармезан

твердый сыр

панировочные сухари

лук шаллот

Способ приготовления:

1. Отварите брокколи до готовности, опустите в воду со льдом.

2. После порежьте его мелко, переложите в миску и добавьте тертый пармезан, порезанный лук, яйца, специи и панировочные сухари, перемешайте.

3. Порежьте кубиком твердый сыр.

4. Сформируйте котлеты, выложите во внутрь сыр.

5. Обжарьте с двух сторон до готовности.

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