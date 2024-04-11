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Вкуснее, чем мясные: полезные котлеты из брокколи с сыром для перекуса
Брокколи – очень полезный овощ, который по мнению специалистов нужно есть всем. Его можно использовать для приготовления вкусных супов, салатов, закусок, пирогов и даже котлет.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из брокколи, с твердым сыром и без муки.
Ингредиенты:
- брокколи – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- специи
- тертый пармезан
- твердый сыр
- панировочные сухари
- лук шаллот
Способ приготовления:
1. Отварите брокколи до готовности, опустите в воду со льдом.
2. После порежьте его мелко, переложите в миску и добавьте тертый пармезан, порезанный лук, яйца, специи и панировочные сухари, перемешайте.
3. Порежьте кубиком твердый сыр.
4. Сформируйте котлеты, выложите во внутрь сыр.
5. Обжарьте с двух сторон до готовности.
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