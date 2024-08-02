Рыбные котлеты – идеальное блюдо для вкусного, полезного и сытного ужина. Для того, чтобы котлеты держали форму и при этом были сочными, добавьте в фарш лук, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рыбных котлет, которые готовятся очень быстро и просто.

Ингредиенты:

Филе белой рыбы – 600 г

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Зелень (укроп, петрушка или кинза) – маленький пучок;

Соль, перец

Булочка или батон – 100 г

Молоко или сливки – 100 г

Для соуса:

Йогурт греческий (густой) – 100 г

Лук зеленый

Укроп

Соль

Соленый огурец – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Филе рыбы пропустите несколько раз через мясорубку, добавьте в фарш яйцо, лук тертый на терке, нарезанную зелень и булку замоченную в сливках или молоке.

2. Добавьте соль и перец, перемешайте фарш. По желанию можно добавить немного цедры лимона.

3. Сформируйте котлеты и жарьте на сковороде на среднем огне до хорошей румяности. После этого запекаем еще три минуты до готовности.

4. Для соуса: зелень мелко порежьте, огурец мелким кубиком и смешайте с греческим йогуртом. Лук можно взять крымский (так соус будет пикантнее) и добавьте каперсов. А йогурт заменить майонезом или сметаной!

Подавайте котлеты с соусом!

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