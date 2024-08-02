Вкуснее, чем мясные: сочные рыбные котлеты для ужина
Рыбные котлеты – идеальное блюдо для вкусного, полезного и сытного ужина. Для того, чтобы котлеты держали форму и при этом были сочными, добавьте в фарш лук, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рыбных котлет, которые готовятся очень быстро и просто.
Ингредиенты:
- Филе белой рыбы – 600 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Зелень (укроп, петрушка или кинза) – маленький пучок;
- Соль, перец
- Булочка или батон – 100 г
- Молоко или сливки – 100 г
Для соуса:
- Йогурт греческий (густой) – 100 г
- Лук зеленый
- Укроп
- Соль
- Соленый огурец – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Филе рыбы пропустите несколько раз через мясорубку, добавьте в фарш яйцо, лук тертый на терке, нарезанную зелень и булку замоченную в сливках или молоке.
2. Добавьте соль и перец, перемешайте фарш. По желанию можно добавить немного цедры лимона.
3. Сформируйте котлеты и жарьте на сковороде на среднем огне до хорошей румяности. После этого запекаем еще три минуты до готовности.
4. Для соуса: зелень мелко порежьте, огурец мелким кубиком и смешайте с греческим йогуртом. Лук можно взять крымский (так соус будет пикантнее) и добавьте каперсов. А йогурт заменить майонезом или сметаной!
Подавайте котлеты с соусом!
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