Если вы хотите сытное и вкусное блюдо, но при этом, чтобы оно было легким, для основы возьмите не мясо, а например, баклажаны, которые идеально сочетаются с сыром и овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных баклажанов с сыром, помидорами и майонезом.

Ингредиенты:

баклажаны – 2-3 шт.

помидоры – 2-3 шт.

сыр – 200 г

майонез – 70-100 г

масло оливковое (можно обычное) – 3-5 ст.л.

чеснок – 3 зуб.

соль – по вкусу

перец молотый черный – 1/2 ч. л.

хмели-сунели или прованские травы – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1️ К оливковому маслу добавьте чеснок измельченный, хмели-сунели или прованские травы и перец черный молотый, перемешайте.

2️. Баклажаны помойте, нарежьте на пластины толщиной 5-6 мм.

3. Переложите на пергамент и каждую пластину баклажана смажьте заправкой. Затем по вкусу добавьте соль.

4. На баклажаны выложите нарезанные полукольцами помидоры и сыр. Сверху сделать сеточку из майонеза (количество регулируйте).

5. Баклажаны переложите в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

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