Вкуснее, чем мясо: баклажаны с сыром и помидорами по-французски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
336
Вкуснее, чем мясо: баклажаны с сыром и помидорами по-французски

Если вы хотите сытное и вкусное блюдо, но при этом, чтобы оно было легким, для основы возьмите не мясо, а например, баклажаны, которые идеально сочетаются с сыром и овощами.

Запеченные баклажаны с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных баклажанов с сыром, помидорами и майонезом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2-3 шт.
  • помидоры – 2-3 шт.
  • сыр – 200 г
  • майонез – 70-100 г
  • масло оливковое (можно обычное) – 3-5 ст.л.
  • чеснок – 3 зуб.
  • соль – по вкусу
  • перец молотый черный – 1/2 ч. л.
  • хмели-сунели или прованские травы – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1️ К оливковому маслу добавьте чеснок измельченный, хмели-сунели или прованские травы и перец черный молотый, перемешайте.

Соус для блюда

2️. Баклажаны помойте, нарежьте на пластины толщиной 5-6 мм.

Свежие баклажаны

3. Переложите на пергамент и каждую пластину баклажана смажьте заправкой. Затем по вкусу добавьте соль.

Приготовление баклажанов

4. На баклажаны выложите нарезанные полукольцами помидоры и сыр. Сверху сделать сеточку из майонеза (количество регулируйте).

Начинка для блюда

5. Баклажаны переложите в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты