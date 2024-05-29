Вкуснее, чем мясо: баклажаны с сыром и помидорами по-французски
Если вы хотите сытное и вкусное блюдо, но при этом, чтобы оно было легким, для основы возьмите не мясо, а например, баклажаны, которые идеально сочетаются с сыром и овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных баклажанов с сыром, помидорами и майонезом.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2-3 шт.
- помидоры – 2-3 шт.
- сыр – 200 г
- майонез – 70-100 г
- масло оливковое (можно обычное) – 3-5 ст.л.
- чеснок – 3 зуб.
- соль – по вкусу
- перец молотый черный – 1/2 ч. л.
- хмели-сунели или прованские травы – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1️ К оливковому маслу добавьте чеснок измельченный, хмели-сунели или прованские травы и перец черный молотый, перемешайте.
2️. Баклажаны помойте, нарежьте на пластины толщиной 5-6 мм.
3. Переложите на пергамент и каждую пластину баклажана смажьте заправкой. Затем по вкусу добавьте соль.
4. На баклажаны выложите нарезанные полукольцами помидоры и сыр. Сверху сделать сеточку из майонеза (количество регулируйте).
5. Баклажаны переложите в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
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