Вкуснее, чем мясо: баклажаны с жареным сыром и помидорами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Вкуснее, чем мясо: баклажаны с жареным сыром и помидорами

Баклажаны – идеальный овощ для запекания и приготовления вкусных закусок, салатов, икры. Еще их можно консервировать, тушить и запекать.

Видео дня
Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных баклажанов с адыгейским сыром и и специями.

Вкусные жареные баклажаны

Ингредиенты:

  • Баклажан – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Адыгейский сыр 3-4 пластинки
  • Соль и перец – по вкусу
  • Мексиканская приправа – 1 ч.л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Зелень – маленький пучок
  • Чеснок – 1-2 зуб.

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами баклажан, посолите, поперчите, обжарьте с двух сторон.

Сырые баклажаны

2. Сыр также порежьте и обжарьте на сковороде гриль с двух сторон.

Сыр для блюда

3. Порежьте мелко помидоры, добавьте зелень, тертый чеснок и специи, перемешайте.

Овощная смесь

4. Выложите на блюдо баклажан, сверху овощную смесь и сыр.

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты