Баклажаны – идеальный овощ для запекания и приготовления вкусных закусок, салатов, икры. Еще их можно консервировать, тушить и запекать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных баклажанов с адыгейским сыром и и специями.

Ингредиенты:

Баклажан – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Адыгейский сыр 3-4 пластинки

Соль и перец – по вкусу

Мексиканская приправа – 1 ч.л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Зелень – маленький пучок

Чеснок – 1-2 зуб.

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами баклажан, посолите, поперчите, обжарьте с двух сторон.

2. Сыр также порежьте и обжарьте на сковороде гриль с двух сторон.

3. Порежьте мелко помидоры, добавьте зелень, тертый чеснок и специи, перемешайте.

4. Выложите на блюдо баклажан, сверху овощную смесь и сыр.

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