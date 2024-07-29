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Вкуснее, чем мясо: баклажаны с жареным сыром и помидорами
Баклажаны – идеальный овощ для запекания и приготовления вкусных закусок, салатов, икры. Еще их можно консервировать, тушить и запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных баклажанов с адыгейским сыром и и специями.
Ингредиенты:
- Баклажан – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Адыгейский сыр 3-4 пластинки
- Соль и перец – по вкусу
- Мексиканская приправа – 1 ч.л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Зелень – маленький пучок
- Чеснок – 1-2 зуб.
Способ приготовления:
1. Порежьте слайсами баклажан, посолите, поперчите, обжарьте с двух сторон.
2. Сыр также порежьте и обжарьте на сковороде гриль с двух сторон.
3. Порежьте мелко помидоры, добавьте зелень, тертый чеснок и специи, перемешайте.
4. Выложите на блюдо баклажан, сверху овощную смесь и сыр.
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