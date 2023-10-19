Цветная капуста – идеальный овощ для приготовления салатов, а также ее можно жарить в кляре, варить, готовить из нее супы.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусной цветной капусты в сырном кляре, которая будет мягкой внутри и хрустящей снаружи.

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Ингредиенты:

цветная капуста – 1 головка

яйца – 3 шт.

панировочные сухари – 120 г

сыр твердый (у меня Гауда) – 130 г

молоко – 300 мл

лук – 1 средний

лавровый лист – 2 шт.

соль, перец, мускатный орех

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разделите на соцветия. Воду подсолите и варите.

2. Достаньте и дайте ей немного остыть. Добавьте специи по вкусу, панируйте в взбитых яйцах и панировочных сухарях. Выложите на противень и запекайте 20-25 минут при 180 С.

3. Для соуса: в сотейник влейте молоко, добавьте порезанный лук и добавьте в молоко, туда же бросьте лавровый лист. Молоко доведите до кипения, накройте крышкой и дайте настояться хотя бы минут 20, процедите.

4. В сотейнике растопите масло, всыпьте муку и, постоянно помешивая, поджарьте ее до золотистого цвета. Затем влейте молоко и варите соус, постоянно помешивая до загустения. Далее добавьте тертый твердый сыр, хорошо перемешайте и продолжайте варить буквально несколько минут. Он должен получиться хорошей однородной консистенции. Далее снимите с плиты, добавьте соль, перец и мускатный орех по вкусу.

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