Вкуснее, чем мясо: хрустящая цветная капуста в необычном кляре

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Вкуснее, чем мясо: хрустящая цветная капуста в необычном кляре

Цветная капуста – идеальный овощ для приготовления салатов, а также ее можно жарить в кляре, варить, готовить из нее супы. 

Как вкусно приготовить цветную капусту

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусной цветной капусты в сырном кляре, которая будет мягкой внутри и хрустящей снаружи.

Рецепт капусты
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Ингредиенты:

  • цветная капуста – 1 головка
  • яйца – 3 шт.
  • панировочные сухари – 120 г
  • сыр твердый (у меня Гауда) – 130 г
  • молоко – 300 мл
  • лук – 1 средний
  • лавровый лист – 2 шт.
  • соль, перец, мускатный орех

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разделите на соцветия. Воду подсолите и варите. 

Цветная капуста для приготовления блюда

2. Достаньте и дайте ей немного остыть. Добавьте специи по вкусу, панируйте в взбитых яйцах и панировочных сухарях. Выложите на противень и запекайте 20-25 минут при 180 С.

Как вкусно приготовить капусту в кляре

3. Для соуса: в сотейник влейте молоко, добавьте порезанный лук и добавьте в молоко, туда же бросьте лавровый лист. Молоко доведите до кипения, накройте крышкой и дайте настояться хотя бы минут 20, процедите.

Соус для блюда

4. В сотейнике растопите масло, всыпьте муку и, постоянно помешивая, поджарьте ее до золотистого цвета. Затем влейте молоко и варите соус, постоянно помешивая до загустения. Далее добавьте тертый твердый сыр, хорошо перемешайте и продолжайте варить буквально несколько минут. Он должен получиться хорошей однородной консистенции. Далее снимите с плиты, добавьте соль, перец и мускатный орех по вкусу.

Цветная капуста в кляре и панировке

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