Вкуснее, чем мясо: цветная капуста в кляре со сметанным соусом для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Цветную капусту можно варить, тушить, жарить в кляре и добавлять в рагу, делать из нее супы и пюре. Еще из нее можно делать очень вкусные и полезные стейки в духовке с маслом и специями.

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Как вкусно приготовить капусту

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной жареной цветной капусты в кляре и со сметанным соусом.

Рецепт капусты

Ингредиенты:

  • Цветная капуста
  • Мука
  • Яйца – 1-2 шт.
  • Панировочные сухари
  • Соль и специи

Соус:

  • Сметана – 100 г
  • Дижонская горчица – 1 ч.л.
  • Сок лимона

Способ приготовления:

1. Цветную капусту помойте и разберите на небольшие соцветия.

Капуста для приготовления

2. Взбейте с солью и специями яйца.

Яйца для кляра

3. Добавьте соль и специи в муку.

Капуста в панировке

4. Капусту обвалять в муке, в яйце и в панировочных сухарях. Жарьте до золотистой корочки в большом количестве растительного масла.

Приготовление капусты

5. Переложите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.

Готовая капуста

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