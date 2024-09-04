Вкуснее, чем мясо: цветная капуста в кляре со сметанным соусом для ужина
Цветную капусту можно варить, тушить, жарить в кляре и добавлять в рагу, делать из нее супы и пюре. Еще из нее можно делать очень вкусные и полезные стейки в духовке с маслом и специями.
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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной жареной цветной капусты в кляре и со сметанным соусом.
Ингредиенты:
- Цветная капуста
- Мука
- Яйца – 1-2 шт.
- Панировочные сухари
- Соль и специи
Соус:
- Сметана – 100 г
- Дижонская горчица – 1 ч.л.
- Сок лимона
Способ приготовления:
1. Цветную капусту помойте и разберите на небольшие соцветия.
2. Взбейте с солью и специями яйца.
3. Добавьте соль и специи в муку.
4. Капусту обвалять в муке, в яйце и в панировочных сухарях. Жарьте до золотистой корочки в большом количестве растительного масла.
5. Переложите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.
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