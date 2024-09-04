Цветную капусту можно варить, тушить, жарить в кляре и добавлять в рагу, делать из нее супы и пюре. Еще из нее можно делать очень вкусные и полезные стейки в духовке с маслом и специями.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной жареной цветной капусты в кляре и со сметанным соусом.

Ингредиенты:

Цветная капуста

Мука

Яйца – 1-2 шт.

Панировочные сухари

Соль и специи

Соус:

Сметана – 100 г

Дижонская горчица – 1 ч.л.

Сок лимона

Способ приготовления:

1. Цветную капусту помойте и разберите на небольшие соцветия.

2. Взбейте с солью и специями яйца.

3. Добавьте соль и специи в муку.

4. Капусту обвалять в муке, в яйце и в панировочных сухарях. Жарьте до золотистой корочки в большом количестве растительного масла.

5. Переложите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.

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