Вкуснее, чем мясо: жареная цветная капуста в кляре для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Цветная капуста в кляре

Из цветной капусты можно приготовить очень много вкусных и быстрых блюд, начиная с супов, заканчивая салатами. Еще ее можно вкусно пожарить в кляре.

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Как вкусно приготовить цветную капусту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной цветной капусты в кляре.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • сыр – 50-60 г
  • паприка – 1/2 ч.л.
  • сухари – 30 г

Для соуса смешать по вкусу:

  • сметана
  • порезанный укроп
  • выжатый чеснок
  • соль

Способ приготовления:

1. Воду вскипятите, добавьте соль. Выложите разобранную на соцветие цветную капусту и варить 4-5 минут с момента повторного закипания. Вытащить и дайте стечь излишней жидкости.

Вареная капуста

2. Яйца взбейте. В отдельную миску выложите мелко потертый сыр, к сыру добавьте паприку, сухари и перемешайте до однородности.

Кляр для капусты

3. Кусочки капусты обмакните сначала во взбитом яйце, затем обкатайте в панировочной смеси.

Капуста в кляре

4. Выложите на застеленный пергаментом противень. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до румяности, примерно 15 минут.

Готовая капуста с соусом

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