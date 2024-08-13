Из цветной капусты можно приготовить очень много вкусных и быстрых блюд, начиная с супов, заканчивая салатами. Еще ее можно вкусно пожарить в кляре.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной цветной капусты в кляре.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт.

яйца – 2 шт.

сыр – 50-60 г

паприка – 1/2 ч.л.

сухари – 30 г

Для соуса смешать по вкусу:

сметана

порезанный укроп

выжатый чеснок

соль

Способ приготовления:

1. Воду вскипятите, добавьте соль. Выложите разобранную на соцветие цветную капусту и варить 4-5 минут с момента повторного закипания. Вытащить и дайте стечь излишней жидкости.

2. Яйца взбейте. В отдельную миску выложите мелко потертый сыр, к сыру добавьте паприку, сухари и перемешайте до однородности.

3. Кусочки капусты обмакните сначала во взбитом яйце, затем обкатайте в панировочной смеси.

4. Выложите на застеленный пергаментом противень. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до румяности, примерно 15 минут.

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