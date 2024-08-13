Вкуснее, чем мясо: жареная цветная капуста в кляре для ужина
Из цветной капусты можно приготовить очень много вкусных и быстрых блюд, начиная с супов, заканчивая салатами. Еще ее можно вкусно пожарить в кляре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной цветной капусты в кляре.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- сыр – 50-60 г
- паприка – 1/2 ч.л.
- сухари – 30 г
Для соуса смешать по вкусу:
- сметана
- порезанный укроп
- выжатый чеснок
- соль
Способ приготовления:
1. Воду вскипятите, добавьте соль. Выложите разобранную на соцветие цветную капусту и варить 4-5 минут с момента повторного закипания. Вытащить и дайте стечь излишней жидкости.
2. Яйца взбейте. В отдельную миску выложите мелко потертый сыр, к сыру добавьте паприку, сухари и перемешайте до однородности.
3. Кусочки капусты обмакните сначала во взбитом яйце, затем обкатайте в панировочной смеси.
4. Выложите на застеленный пергаментом противень. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до румяности, примерно 15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: