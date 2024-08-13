Из кабачков можно готовить очень вкусные и легкие блюда в виде закусок, а также икры, супов. Еще их можно вкусно консервировать, тушить, делать рагу.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков, в кляре из муки, яиц и молока.

Ингредиенты:

2 средних кабачки

2 яйца

4 ст. л. муки

100 мл молока

щепотка соли

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки на кружочки толщиной около 1 см.

2. В отдельной миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли. Добавьте молоко, которое сделает кляр более нежным и более легким. Постепенно добавьте муку, продолжая взбивать, пока не получите однородную консистенцию.

3. Разогрейте масло на среднем огне в большой сковороде. Каждый кружок кабачка окуните в кляр, а затем обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Выложите готовые кабачки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло!

Подавайте со сметаной!

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