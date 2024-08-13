Вкуснее, чем мясо: жареные кабачки в кляре за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Из кабачков можно готовить очень вкусные и легкие блюда в виде закусок, а также икры, супов.  Еще их можно вкусно консервировать, тушить, делать рагу.

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Рулеты из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков, в кляре из муки, яиц и молока. 

Как вкусно приготовить кабачки

Ингредиенты: 

  • 2 средних кабачки
  • 2 яйца
  • 4 ст. л. муки
  • 100 мл молока
  • щепотка соли
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Нарежьте кабачки на кружочки толщиной около 1 см.

Кабачки для блюда

2. В отдельной миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли. Добавьте молоко, которое сделает кляр более нежным и более легким. Постепенно добавьте муку, продолжая взбивать, пока не получите однородную консистенцию.

Из чего сделать кляр для кабачков

3. Разогрейте масло на среднем огне в большой сковороде. Каждый кружок кабачка окуните в кляр, а затем обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Выложите готовые кабачки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло!

Подавайте со сметаной!

Готовое блюдо

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