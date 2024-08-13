Вкуснее, чем мясо: жареные кабачки в кляре за 10 минут
Из кабачков можно готовить очень вкусные и легкие блюда в виде закусок, а также икры, супов. Еще их можно вкусно консервировать, тушить, делать рагу.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков, в кляре из муки, яиц и молока.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачки
- 2 яйца
- 4 ст. л. муки
- 100 мл молока
- щепотка соли
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачки на кружочки толщиной около 1 см.
2. В отдельной миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли. Добавьте молоко, которое сделает кляр более нежным и более легким. Постепенно добавьте муку, продолжая взбивать, пока не получите однородную консистенцию.
3. Разогрейте масло на среднем огне в большой сковороде. Каждый кружок кабачка окуните в кляр, а затем обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Выложите готовые кабачки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло!
Подавайте со сметаной!
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